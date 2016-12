Els activistes detinguts a Grècia quan intentaven traslladar refugiats defensen el "dret a desobeir els governs europeus"

“Bego y Mikel estan molt animats. Saben que corren el risc d’anar a presó però están orgullosos d’haver desobeit les fronteres de l’UE”. Es tracta de Begoña Huarte i Mikel Zuloaga, dos ciutadans bascos, detinguts a Grècia quan intentaven viatjar cap a Itàlia en un ferry, amb vuit refugiats, amagats dins d’una autocaravana.



Sobre el seu estat d’ànim i el seu propòsit ha estat informant el periodista Hibai Arbide Aza, des del seu compte de twitter i des de Pikara Magazine. Ells mateixos explicaven en un video, abans de la seva detenció, que la ciutadania “té dret a desobeir, traslladant persones refugiades i fent d’Euskal Herria una terra d’acollida”.



Van anar a Grècia per ajudar a vuit persones a passar les fronteres necessàries fins arribar al País Basc. Es tractava d’una noia afganesa, embarassada; d’una dona transexual que havia fugit del Paquistan, a més d’altres joves de Siria, Iraq, Afganistan i Iran. “Uns pocs dels 62.784 refugiats que no poden sortir de Grècia des que la Unió Europea va decidir tancar la ‘ruta dels Balcans’ el passat mes de febrer”, recorda Hibai Arbide.









Mikel Zuloaga emmarcava la seva actuació en una acció de “denuncia política”, “sense ànim de lucre”, doncs el viatge que tenien previst havia estat finançat per diferents persones i col·lectius socials.



Quan intentaven embarcar, durant la nit de dimarts a dimecres, des del port d’Igoumenitsa (nord de Grècia) amb destinació a Itàlia, van ser detinguts per la policía. Sis dels vuit refugiats van ser posats en llibertat aquest dimecres. Els altres dos tramiten la seva petició d’asil, segons informa el periodista.



La fiscalía grega considera que els refugiats no han comès cap delicte, però és probable que Zuloaga i Huarte siguin acusats de tràfic d’éssers humans, per la qual cosa podrien ser condemnats a altes penes de presó.



“Assumim les conseqüències de la iniciativa”, havia dit Zuloaga en la gravació, en la que qualificava la política de la Unió Europea davant l’arribada masiva de refugiats com a “barbarie comparable a altres exterminis de la historia”.

Mikel Zuloaga: "Han convertit les fronteres en espais de mort, detenció i deshumanització per a milers de persones"

“Desobeim obertament els governs europeus, que han convertit les fronteres en espais de mort, detenció i deshumanització per a milers de persones”, va afirmar.



“No som herois” va dir Mikel Zuloaga a Hibai Arbide abans del seu intent frustrat. “Som persones normals que fan o intenten fer el que està al seu abast davant d’una injusticia evident”. El periodista va informar dimecres també que “una dotzena d’associacions i col·lectius en defensa de refugiats i migrants de Grècia han donat a conèixer un manifest de suport a Begoña Huarte i Mikel Zuloaga”.

Suport popular i gestions diplomàtiques

Desenes de persones de diferents organitzacions polítiques, socials i sindicats s'han concentrat al centre de Bilbao també aquest dimecres per fer públic i evident el suport amb el que compten tots dos activistes.



El Govern Foral navarrès s’ha interessat per la situación de la navarresa Begoña Huarte i el biscaí Mikel Zuloaga, ha qualificat de “comprensible” la indignació de tots dos activistes en relació a la política europea de refugi i asil, però assenyala que ha de vetllar per a que les arribades de refugiats a Navarra es facins a través de vies legals.



L’executiu de Navarra s’ha compromès a fer “tot el que estigui en la seva ma” pedr a que respectin “totes les garanties legals i els drets civils” i ha dit que espera que la seva acció sigui valorada “come ñ que és, un acte de desobediencia civil amb una finalitat exclusiva de denuncia social y crítica política”.



Fonts diplomàtiques han fet saber que l’Ambaixada i el Consulat espanyols a Grècia segueixen el cas dels dos activistes i que han estat les pròpies autoritats gregues les que han informat formalment sobre les detencions.



Des de Bilbao, un portaveu dels detinguts ha assenyalat que probablemente aquest dijous passaran a disposició judicial i que aleshores es coneixerà de què se’ls acusa i si la justicia grega adopta alguna mesura cautelar, com podría ser el seu ingrés a presó.