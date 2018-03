Els arguments de la CUP per investir o no investir Turull

Votar a favor de Turull, perquè el seu "processament i possible empresonament" és un "acte de confrontament amb l'Estat" i dóna un "missatge de continuïtat amb l'1-O", que evita una "legislatura plana". O abstenir-s'hi o votar-hi en contra, perquè Turull és un dirigent del PDeCAT, i perquè "no hi ha nous elements" que facin reconsiderar el veto anterior a l'acord de govern entre JxCat i ERC. Aquests són els grans arguments a favor i en contra de permetre la investidura de Jordi Turull aquest dijous, segons un argumentari intern de la CUP, que reuneix el seu consell polític només dues hores abans de l'hora fixada per a l'inici del ple d'investidura, i que comunicarà la seva decisió minuts abans del mateix.

Segons aquest document, al qual ha tingut accés Públic, fer possible la investidura de Turull, que podria ser empresonat divendres pel jutge del Suprem Pablo Llarena, esdevindria un "missatge de continuïtat amb l'1-O", enfront de la "voluntat" de l'Estat espanyol de "tancar definitivament el cicle retirant de circulació política" els seus responsables.



La formació considera igualment que fer president Turull és un "acte de confrontació amb l'Estat que dóna dimensió política a l'acció antirepressiva". I que, un cop sigui processat, permetria augmentar "el nivell de conflicte i mobilització als carrers", per la via d'"emplaçar JxCat i ERC a assumir un nivell més alt de compromís republicà". El partit conclou que, d'aquesta forma "ens allunyem de la possibilitat de caure en una legislatura plana", de tipus autonomista.

El mateix document també exposa les raons en contra d'investir Turull. En primer lloc, assegura que "no hi ha nous elements" que facin modificar la decisió anterior del consell polític de rebutjar l'acord de govern de JxCat i ERC -que havia de permetre la investidura de Jordi Sànchez-.



La formació afirma igualment que "no podem condicionar el nostre calendari i posicionament polític a l'acció repressiva de l'Estat". També considera que ni JxCAT ni ERC han "mostrat voluntat de ruptura". I, per últim, recorda que Turull és un dirigent del PDeCAT, que ha estat "partícep del cicle de retallades del govern d'Artur Mas", en un moment en què "les aliances han de ser cap a l'esquerra".