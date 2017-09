"Espanya no és el PP, i qui defensi que Espanya és irreformable és un reaccionari i així cal dir-l'hi". Així s'ha expressat aquest 11 de setembre l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en l'acte que ha celebrat l'entorn dels Comuns al parc de Can Zam, a Santa Coloma de Gramenet. Un acte en què la pròpia Colau, el líder de Cataluya en Comú, Xavier Doménech, i el de Podemos, Pablo Iglesias han insistit en un mateix missatge: que les formacions d'aquest espai són imprescindibles per lluitar contra l'autèntic adversari de les aspiracions catalanes, que no és altre que el PP de Mariano Rajoy, segons han reiterat.



Colau, que ha obert el torn d'intervencions, havia estat assenyalada en les darreres hores des de part de l'independentisme, per no haver respost afirmativament de forma automàtica a la petició del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de facilitar locals municipals per al referèndum de l'1 d'octubre. "La valentia no es ni la irracionalitat ni fer el que diguin els senyors de JxSí quan a ells els convingui", s'ha defensat Colau. Que ha afegit que des d'aquesta mateixa formació "ens reprimien a nosaltres quan defensàvem drets laborals i socials". Així que, de lliçons, ni una", ha reblat.

Referèndum "unilateral" respecte a la meitat dels catalans

"Me n'alegro que hagin trepitjat més carrer i ara es plantegin desobediència", ha ironitzat Colau. Que ha afegit que esperava que aquesta "desobediència" s'expressi també "per aturar desnonaments" o per lluitar contra la "pobresa energètica". Colau també ha defensat la necessitat de "teixir ponts allà on ens volen dividits", i que el "problema" de l'1-O no és que sigui "unilateral" respecte a l'Estat, sinó que és també "unilateral" respecte a "la meitat dels ciutadans de Catalunya". En aquest sentit, ha defensat la seva posició davant l'1-O explicant que "valentia no és irresponsabilitat", i fent una defensa de la "pluralitat".



L'alcaldessa de Barcelona, de fet, ha assegurat que farà tot el possible per assegurar que els barcelonins puguin votar l'1-O, però sempre defensant l'Ajuntament i els seus treballadors. Hores abans, durant l'ofrena de l'Ajuntament al monument de Rafael de Casanova. Colau havia manifestat la seva "plena disposició a facilitar la participació democràtica" en el referèndum. "Parlarem amb la Generalitat i veurem de quina forma es pot facilitar que tots es puguin expressar amb llibertat", havia dit.



El mateix missatge ha recalcat la portaveu de Catalunya en Comú, Elisenda Alamany, que ha introduït el parlament d'Iglesias. Ha assegurat que el líder de Podemos és "l'únic aliat que tenim a l'Estat espanyol" per "dir que la sobirania de Catalunya no es toca", així com l'únic que ha assenyalat "l'autèntic adversari de tots nosaltres", el president del Govern central i del PP, Mariano Rajoy.

Iglesias demana una "àmplia aliança" contra Rajoy

Iglesias, que ha saludat els assistents amb un "Visca Catalunya lliure i sobirana" i amb un "visca la fraternitat", ha insistit en el seu missatge recurrent que la seva formació és imprescindible per a les aspiracions sobiranistes de Catalunya, quan ha dit que hiha "l'oportunitat" de formar un Govern progressista a l'Estat que permeti negociar un referèndum. "No és impossible", ha opinat. En aquest sentit -i al·ludint entre línies a una possible nova moció de censura al Congrés-, ha demanat formar una "amplia aliança" contra el PP, i ha convidat a formar-ne part tant el PSOE de Pedro Sánchez com ERC.



Iglesias ha defensat igualment la posició dels Comuns respecte a l'1-O quan ha reclamat "unitat dins la diversitat". I ha demanat treballar per un Govern progressista a Madrid que permeti que els catalans puguin decidir la seva "relació jurídica" amb l'Estat.



També s'ha centrat considerablement en Rajoy el diputat al Congrés i líder de Catalunya en Comú, Xavier Doménech, que ha criticat el president espanyol per "haver provocat el principal conflicte amb Catalunya" des de la transició per negar-se a "escoltar" les reivindicacions catalanes i "intentar apagar el foc amb gasolina". "És el president que haurem de fer fora de les nostres vides", ha assenyalat.

Contra el PDeCAT, ERC i la CUP

Doménech també ha lligat la defensa de la "sobirania" de Catalunya amb les lluites socials. En aquest sentit, ha carregat un per un contra els partits sobiranistes. Sense citar-los, però no ha calgut. Contra el PDeCat, ha dit que no acceptarà "lliçons" d'aquells que "mentre soriem a defensar els nostres drets, ens enviaven la policia". Contra ERC -des del respecte, ha puntualitzat-, ha criticat aquells que "es diuen d'esquerres i aproven pressupostos que consoliden les retallades". I contra la CUP -des del respecte i la simpatia-, ha carregat contra aquells que "es proclamen revolucionaris pel matí, aproven pressupostos que consegren retallades per la tarda i donen lliçons morals a la nit".



"Aquest poble esdevé més lliure quan es construeix des de la diversitat", ha indicat Doménech. Ha afirmat que a Catalunya hi ha una "majoria amplíssima" que vol decidir "el seu futur", i que creu que "l'estat autonòmic està esgotat". Però que també creu que "està esgotada tota una lògica de poder que hem patit no des de Madrid, sinó des d'aquí". "La potència d'aquesta majoria va més enllà de la resposta 'sí' o 'no' a una pregunta", ha afirmat Doménech. Que ha reconegut que "aquesta pregunta s'ha de fer". Però que "no tot es pot resoldre a partir d'aquesta pregunta".



"Catalunya només serà si es construeix des de baix", ha assenyalat Doménech, que ha demanat un "moment constituent" per aplicar "polítiques més justes", des de la "transversalitat" i les "aliances fraternes". I ha advocat per ser "un sol poble", enfront "del PP i dels que han volgut retallar les nostres vides".

Comuns a un altre acte

L'àmbit dels Comuns, no obstant, ha tornat a demostrar l'existència d'una certa divisió interna aquesta Diada. Mentre Colau, Iglesias i Domènech eren a Can Zam, el líder de Podem Catalunya, Albano Dante Fachín i el quart tinent d'alcalde de Barcelona Jaume Asens participaven en un acte amb Crida Constituent davant de la Borsa de Barcelona. Entre els altres oradors, els promotors de la plataforma, Arcadi Oliveres i Teresa Forcades i la diputada de la CUP Eulàlia Reguant.



Jaume Asens ha recordat la història de la Diada com a jornada de mobilització i, davant els dubtes sobre quina serà l'actitud de l'Ajuntament de Barcelona el dia 1 d'octubre, a preguntes dels asistents, ha assegurat que posarien les urnes.



Albano Dante Fachín ha deicat part del seu discurs a criticar l'actitud dels partits que van dificultar el desenvolupament del ple del Parlament en què es va aprobar la llei del Referèndum i la de Transitorietat Jurídica, i ha dit que aquestos mateixos partits van ser els que, a Madrid, van fer que es tanqués en fals la comissió d'investigació sobre les clavegueres d'Interior.



I Eulàlia Reguant ha fet una crida a defensar a partir del proper dia 2 el que s'aconsegueixi el dia 1.