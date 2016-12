Els ‘Comuns’ posen les bases d’un nou projecte polític català

BARCELONA. El nucli de persones que impulsen la construcció d’un nou subjecte polític, avui conegut com “Els Comuns”, ha sotmès a discussió aquest diumenge una proposta de manifest amb el que esperen aconseguir el suport de ciutadanes i ciutadans disposats a formar part d’un “grup promotor” d’aquest espai. Un grup prou ampli, d’entre 80 o 90 persones, amb el que han mantingut una reunió preparatòria per la presentació pública del nou projecte polític, prevista pel pròxim dia 19.



És el tret de sortida que ha de donar pas a trobades territorials i al debat sobre cinc ponències després de Nadal, com a part indispensable d’un procés que ha de concloure amb el congrés o convenció constituent de la nova formació.



Expressen preocupació pel trencament del pacte social als diferents països d’Europa i per l’ascens de forces d’ultradreta. Parlen sobre la necessitat d’eixamplar el sentit de sobirania i discuteixen sobre les possibilitats de construcció d’una nova majoria.



Diuen que són “fills d’un nova època i d’un nou cicle que demana posar el bé comú per sobre de les sigles”, en el text del manifest que avui ha donat a conèixer El Periódico, que Catalunya necessita un espai polític nou, i que ells sorgeixen com a “nova proposta política”, per fer un pas endavant, per a que ningú no l’hagi de fer enrere, però no surten del no res. En la preparació del llançament de la iniciativa ha participat un grup reduït de persones estretament vinculades a la direcció de forces preexistents com Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Podem, Barcelona en Comú (BComú) o Esquerra Unida (EUiA).









Una figura d’ampli consens

Xavier Domènech, és clarament la figura de consens de l’operació. Malgrat que entre les forces que l’impulsen s’han produït tensions, es considera que ell “és receptiu a totes les sensibilitats”, “una persona de vàlua reconeguda per tothom”, assenyala una font propera a l’equip que treballa en el llançament de la idea. Domènech, convé recordar, és qui va encapçalar la coalició més votada a Catalunya a les dues últimes convocatòries electorals, En Comú Podem. Es pot considerar que el grup parlamentari del que és portaveu, integrat a Unidos Podemos, ja serveix com a banc de proves de l’entesa de les forces impulsores del ‘nou subjecte’.



Les persones que han preparat el llançament d’aquest projecte estan prou convençudes que hi haurà entesa entre totes les forces, però alguns assenyalen que l’escenari polític català és canviant i que això fa que existeixin posicions diferenciades en quant al ritme treball i d’exposició a la llum pública de cada iniciativa, de la composició del grup promotor, la redacció definitiva del manifest fundacional, les trobades territorials i la celebració del congrés constituent.

El ‘nou subjecte’ de moment no té altre nom que el que s’ha popularitzat fins ara, ‘Els Comuns’, i sembla clar que celebrarà el seu congrés no més tard del mes de març, però entre fonts pròximes al ‘grup impulsor’, l’inicial, no falta qui demana un tarannà de prudència, adverteix sobre la necessitat d’evitar “passes en fals” i assenyala el perill que “sota les presses es colin errors”.



“La participació des de baix” no pot ser una frase feta, afirma una de les persones impulsores. “Estem davant d’una oportunitat històrica, sí”, diu, al mateix temps que manifesta reticències respecte a qui creu que l’espai s’ha de posar en marxa “sí o sí”.

S’han proposat un objectiu difícil i és que la major part o una part molt important de figures del grup promotor siguin persones independents, “no referenciades” a cap organització.



I sembla que tots tenen clar que el paper que juga el Xavier Domènech és indispensable, però per no concentrar massa les responsabilitats pensen en que altres figures l’acompanyin en la funció de portaveu.



Pretenen donar vida a una nova organització, però el propòsit d’aconseguir la confluència de l’esquerra per donar pas a un nou partit o ‘nou subjecte polític’ ve de lluny, amb grau més o menys alt d’unitat orgànica. L’expressió no és original, però ara la idea, després de cuinar-se a foc lent, sembla que ha fet fortuna.



Dissolució en el nou partit o conservació d’identitats

"Crec que hauríem d’articular un nou subjecte polític, igual que el PSUC era la unificació de quatre partits i finalment la suma anava més enllà, crec que avui estem també en un context excepcional i d'urgència democràtica, i tinc la sensació que necessitem un subjecte que aspiri a construir una nova hegemonia. Els actors per separat no poden construir-la".



Així es pronunciava en entrevista concedida a Público, Joan Herrera, al setembre de l’any passat, quan estava a primera línia política, era encara diputat al Parlament i coordinador general d'Iniciativa per Catalunya Verds (ICV).



Barcelona en Comú, que va portar Ada Colau a l’alcaldía de Barcelona al maig del 2015, ja va ser resultat d’un esforç unitari de moviments i d’un procés de participació ciutadana de considerable durada, amb el suport de gairebé els mateixos partits d’esquerres que ara afavoreixen el naixement del nou subjecte.

Aquest mateix any, la candidatura Catalunya Sí que es Pot (CSQP) al Parlament de Catalunya també va ser resultat d’un esforç de confluència d’ICV, EUiA, Podem i Equo, que va deixar pel camí el suport d’altres possibles forces, com ‘Procés Constituent’, que havien liderat persones com Arcadi Oliveres, Teresa Forcades i Vicenç Navarro, i que intentava articular des de la primavera del 2013 una candidatura per a les eleccions al Parlament amb la voluntat de fer possible un nou model polític i social. ‘Procés Constituent’ comptava amb impulsors, com el propi Xavier Domènech, que ara es troben implicats en el projecte dels ‘Comuns’.



Ara, amb la creació del nou espai quedarà obert el debat sobre la permanència o dissolució en el nou ‘subjecte polític’ de les organitzacions preexistents que ja havien potenciat els processos de confluència descrits. “El clima entre els promotors és d’optimisme”, ha assenyalat a aquest diari un dirigent destacat del propi àmbit dels ‘Comuns’, però això no vol dir que no hi hagi reticències o resistències davant la possible ‘pèrdua d’identitats’.



I deixarà també plantejat un grapat de dubtes sobre l’impacte que tindrà el nou partit sobre organitzacions com el PSC, la CUP o la mateixa Esquerra Republicana.



Els dirigents dels ‘Comuns’ pensen que en les pròximes eleccions al Parlament poden quedar molt ben situats, tenint en compte els resultats d’En Comú Podem en les generals, però la incògnita sobre el futur del PSC i les seves relacions amb el PSOE els fa pensar en l’electorat que conserva aquesta formació arreu de Catalunya, sobre tot entre les persones de més edat.



I en l’àmbit del sobiranisme, hauran de veure quina receptivitat poden tenir les seves propostes entre sectors de la CUP, tenint en compte la incomoditat que els genera el suport que donen al Govern de Junts Pel Sí.