Diputats de Junts pel Sí la CUP han presentat aquest matí a la resta de diputats del Parlament de Catalunya els detalls de la llei que regularà el referèndum per la independència que se celebrarà l’1 d’octubre, un document que “no és intocable” i que és “una llei de mínims”. Segons el diputat de la CUP Benet Salellas, la llei “no fa cap proposta extraordinària i el que fa és encarrilar el dret a vot”.





L’objecte de la llei és triple. En primer lloc realitzar un referèndum vinculant, però també establir les conseqüències del referèndum i crear un organisme ad hoc. Aquest organisme serà la Sindicatura Electoral, que certificarà el procés votació electrònic i les paperetes. També validarà el cens elaborat pel Govern de Catalunya.

El referèndum serà vinculant i, sobre les conseqüències del resultat, s'ha pronunciat la diputada de la CUP Gabriela Serra: "Si el resultat és 'no', el president haurà de convocar eleccions autonòmiques. Si el resultat és 'sí', s'haurà de proclamar la República Catalana".



Malestar pel cessament de Baiget

Abans de l’acte de presentació de la llei del referèndum, Santi Vila, fins avui conseller de Cultura, ha pres possessió com a nou conseller d’Empresa i Coneixement en substitució de Jordi Baiget, cessat ahir de manera fulminant per haver qüestionat públicament la celebració del referèndum.

El president Carles Puigdemont ha declarat que el cessament “no ha estat una decisió fàcil” i que “avui no és un dia d’alegria ni de felicitat”. Per la seva banda, Vila ha justificat la decisió de Puigdemont en destituir Baiget. Ha assegurat que “no és un càstig” però “de forma justa o injusta el president retira o confirma la confiança”. El president de la Generalitat compareixerà, a petició pròpia, en el ple del Parlament de la setmana vinent per explicar el cessament de Baiget.

(Seguirà ampliació)