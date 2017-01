Els detectius pagats per Interior creien que el soci de Villarejo es va quedar part dels fons reservats 

@tableroglobal / @patricialopezl



​MADRID. Les confessions que un dels ex-empleats de l'agència de detectius Método 3 li va fer a la seva companya d'aleshores, via WhatsApp, missatges als quals Público ha tingut accés en exclusiva, mostren detalls insospitats sobre els pagaments amb fons reservats que van rebre del Ministeri de l'Interior que dirigia Jorge Fernández Díaz durant els anys 2013 i 2014 si més no.



Segons va revelar aquest dijous Público, la brigada política que encapçalava el número dos de la Policia, Eugenio Pino, es va servir del comissari José Manuel Villarejo, i dels seus socis i detectius, per realitzar investigacions sense suport judicial ni denúncia. A aquests detectius els va pagar amb fons reservats que el policia en "segona activitat" Antonio Giménez Raso s'encarregava de repartir amb dos exempleats de l'agència de detectius Método 3, Julián Peribañez i Antonio Tamarit.



Será Peribáñez qui desvetlli tot aquest entramat a través dels seus missatges de WhatsApp i de les respostes de la seva parella en aquella època, qui demostrava preocupació per les activitats del detectiu com a delator i col·laborador de la Policia. I en un dels seus missatges més reveladors, intenta tranquil·litzar assegurant-li que gaudeixen d'una protecció especial:



10/23/13, 4:39:55 PM: In Love 🙏😍: I ficar-te amb la política i coses així m'espanta una mica no ... Bé ja veurem q passa amb tot això

10/23/13, 4:40:59 PM: Julian: Dont worry we are protected 👍😘

10/23/13, 4:41:57 PM: In Love 🙏😍: Bé tu sabràs en q et poses !

10/23/13, 4:47:59 PM: In Love 🙏😍: Tot el complicat es el q em toca a mi !

10/23/13, 4:51:10 PM: Julian: Quan arribi el moment estarà allà amb tu, dont worry



Aquest "don't worry we are protected" ["no et preocupis, estem protegits"] mostra una confiança excepcional en els padrins que impediran qualsevol entrebanc legal, cosa que s'ha complert fins aquest moment.



"Es queda amb alguna quantitat que hauria de ser nostra "

Mig any després, Peribáñez ja no està tan segur que no cal patir perquè tenen protecció. Està en plena Operación Cataluña contra el nacionalisme català, i el 2 juny 2014 li escriu a la seva aleshores companya sentimental sobre les relacions laborals que manté amb Antonio Giménez Raso, excompany de treball seu a les empreses de Mètode 3. És un missatge revelador: "Aquest és amic però em fa olor que ens està fent alguna jugada que ell s'està quedant amb alguna quantitat que hauria de ser nostra, ja que em prenguin el pèl em senta molt malament".



2/6/14, 4:01:47 PM: Julian: Res et comentava que aquí tot el món vol guanyar diners i s'aprofiten i és que fa vigilar amb tots els teus enemics amb els teus amics no es pot confiar en ningú només en Toni, és l'únic en qui es pot confiar

2/6/14, 4:01:55 PM: Julian: aquí cada dia és una lluita constant

2/6/14, 4:02:22 PM: In Love 🙏😍: Què va passar amb aquest bigotis?

2/6/14, 4:02:27 PM: In Love 🙏😍: Què vol?

2/6/14, 4:03:04 PM: Julian: Doncs aquest és amic, però m'olor que ens està fent alguna jugada que ell s'està quedant amb alguna quanitat que hauruia de ser nostra ja que em prenguin el pèl em senta molt malament.

2/6/14, 4:03:13 PM: Julian: pero bé és el joc diari aquí estem sotmesos



Queda ben clar que tot el que fan té una sola motivació: els diners.



"... Aquí alguna cosa se'ns està anant de les mans que ens estan ocultant"

La dona que acaba de denunciar Peribáñez per amenaces davant els Mossos d'Esquadra, li va preguntar si Giménez Raso "és del grup d'aquests que fan amb la gent de Madrid?", Referint-se a la brigada política muntada a la cúpula policial que dirigia el comissari Eugenio Pino. Ell li va contestar: "Sí que és una llarga història difícil d'explicar perquè el bigoti es va ficar pel mig d'una relació amb aquesta gent que tenia jo i es va oferir com a intermediari però sospitem és que aquí alguna cosa se'ns està anant de les mans que ens estan ocultant ".



Aquesta és la transcripció completa de l'intercanvi:



2/6/14, 4:03:17 PM: Julian: la crisi és molt dolenta.

2/6/14, 4:03:51 PM: In Love 🙏😍: Sí però quina feina ell fa per a vostès?

2/6/14, 4:04:09 PM: In Love 🙏😍: Ell és del grup d'aquests que fan amb la gent de Madrid?

2/6/14, 4:04:12 PM: Julian: Cap fa de pur intermediari wow

2/6/14, 4:04:47 PM: Julian: sí és una llarga història difícil de contar perquè el bigoti es va posar pel mig d'una relació amb aquesta gent que tenia jo i va oferir-se com a intermediari però que 'tornillo' sospitem és que aquí alguna cosa se'ns escapant que ens estan oculant.

2/6/14, 4:06:41 PM: In Love 🙏😍: Omg bé a posar compte amb ell



La cooperació amb la Direcció Adjunta Operativa de la Policia es va iniciar almenys el 2013, segons demostren els WhatsApp, encara que algunes fonts policials i judicials consultades per Público asseguren que aquesta va poder haver-se iniciat el 2012 abans que s'elaborés l'informe Pujol. Sens dubte, Julián Peribáñez i el seu company a Mètode 3, Antonio Tamarit, van facilitar a la policia la informació del que van discutir la dirigent del Partit Popular, Alícia Sánchez Camacho, i l'exnòvia de Jordi Pujol Ferrusola, Victòria Álvarez, durant la dinar al restaurant La Camarga.



Però aquesta és una altra història que revelarem en un altre moment.