Els deures dels empresaris pel nou Govern

En un moment inèdit per Catalunya, amb un president escollit pel Parlament, però amb uns consellers nomenats que encara no han pres possessió ni han pogut començar a aplicar les seves polítiques, els representants dels empresaris ja demanen les primeres mesures que s’haurien d’implantar des de l’Executiu quan aquest comenci a caminar. Les patronals Foment del Treball, Pimec i la Cecot han fet les primeres propostes encaminades a millorar la situació econòmica.



Un Govern estable, un sistema fiscal més competitiu i una millora en les infraestructures són la santíssima trinitat que demanen les tres patronals. A més, reclamen de manera urgent "un diàleg entre tots els grups parlamentaris i tots els diputats per aconseguir un benefici pel teixit productiu". Malgrat els diferents posicionaments envers el procés sobiranista, tots coincideixen a dir que és necessari una recuperació de la confiança empresarial.



"Un govern previsible i amb polítiques amb mitjà i llarg termini". Aquesta és la recepta que planteja Foment del Treball. A la darrera reunió del seu comitè executiu a Tarragona, el seu president, Joaquim Gay de Montellà, va qualificar d’"anomalia que en els últims 10 anys Catalunya hagi tingut quatre processos electorals". Per això, considera que "la lleialtat institucional afavoriria el bon funcionament de l’activitat empresarial".



Fiscalitat i menys burocràcia

Entre els deures que Foment del Treball posa al nou Govern, la fiscalitat competitiva i la millora de les infraestructures se situen en un primer pla. Però, Gay de Montellà admet que un marc jurídic segur i la simplificació administrativa també ajudarien a incrementar la competitivitat de les companyies catalanes. Segons afegeix, tot hauria de passar per l’enteniment i la concòrdia. Les cinc àrees que hauria d’abordar la nova Generalitat de Catalunya serien: internacionalització, innovació, energia, formació i creació d’empreses.



Per la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec, el diàleg és el primer pas que ha de fer el nou president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra. Aixecar l’article 155 és un altre de les prioritats per aconseguir l’estabilitat desitjada. El president de Pimec Josep González, creu que "l’economia catalana està experimentant una bona marxa, tot i que resulta necessari l’aprovació dels Pressupostos d’enguany".



Un dels deures pendents de Catalunya, comenten des de Pimec, és el desplegament sencer del Pacte Nacional per la Indústria. Aquest text hauria de permetre que el sector industrial aporti el 25% del Producte Interior Brut (PIB) en els pròxims cinc anys. González insta a crear "un front comú per corregir la política general d’infraestructures", com els aeroports, ports i el servei de rodalies ferroviàries, a més de construir el Corredor Mediterrani.

Ordinalitat en el sistema de finançament

Pimec va més enllà que Foment del Treball i reclama que s’accepti "com a condició necessària" el principi d’ordinalitat en el sistema de finançament, de manera que després de repartir els recursos, una comunitat autònoma no passi a tenir menys diners que un altre que inicialment era més pobra. Pimec creu que aquesta premissa és "inajornable". A més, la patronal assegura que reduir la dependència energètica, reformar el marc de relacions laborals i instaurar una Llei de la Formació Professional són altres deures que el nou Govern hereta.



La cohesió social i la prosperitat econòmica són els dos eixos sobre els quals hauria de pivotar l’acció de l’Executiu català, segons la patronal vallesana Cecot. "Esperem rebre propostes positives per l’activitat productiva". Del nou Govern, la Cecot vol que iniciï diàleg, faci negociacions i arribi acords que es concretin en mesures per empènyer el creixement econòmic. La patronal recorda que un dels seus principis d’actuació es basa en "preservar el teixit productiu com a generador de riquesa, alhora que ha de servir per mantenir l’actual model de la societat de benestar".



La CECOT diu que s’haurien de prioritzar les polítiques econòmiques d’impuls de la internacionalització de les empreses i posar les bases perquè les empreses que encara han d’avançar en l’àmbit tecnològic ho puguin fer.



Malgrat l’aplicació de l’article 155, "l’economia catalana ha demostrat que té empenta, inèrcia i no està assistida perquè no necessita el sector públic per funcionar". Les paraules són del degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Joan B. Casas, durant la celebració recent del 3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya. Casas assegura que les previsions de creixement són positives, tot i que insisteix en la necessitat de recolzar el sector públic i millorar el finançament de la Generalitat perquè aquestes encara siguin superiors.



Impacte simbòlic de la marxa d’empreses

El trasllat de la seu social d’algunes empreses com a conseqüència de la inestabilitat política derivada del procés "pràcticament no ha tingut impacte econòmic, però sí que ha sigut simbòlic", diu Casas. En aquest context, el degà dels economistes catalans recomana esperar per comprovar si la marxa de les empreses acaba sent definitiva. "Ha fet molt més mal la crisi econòmica al teixit productiu català, encara que les exportacions han servit de revulsiu". Casas veu que les firmes catalanes estan preparades per desafiaments com la globalització o el desenvolupament de les noves tecnologies.



Més enllà de la situació d’incertesa política que està vivint Catalunya, les patronals i el Col·legi d’Economistes defensen la importància de propiciar el dinamisme empresarial i que aquest encamini a les companyies cap a un model sostingut en l’eficiència i l’equitat.