Els graus universitaris a Catalunya són els més cars de l'Estat

BARCELONA.- L'esforç econòmic per cursar un grau universitari a un centre públic varia molt en funció de la comunitat autònoma. Un any més, Catalunya encapçala el rànquing de preus de l'ensenyament superior a l'Estat espanyol i és, amb diferència, el territori on més car és estudiar a la universitat. Aquesta és una de les principals conclusions de l'informe Per què preus tan diferents? que ha presentat aquest dimecres l'Observatori del Sistema Universitari. L'Observatori, que des de fa uns anys es dedica a fiscalitzar i aportar dades sobre l'ensenyament universitari en centres públics, subratlla al document que "des de la introducció de les titulacions adaptades a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) i la flexibilització de la forquilla de preus, els preus de les matrícules a Espanya han divergit notablement".



Traduït a xifres, cursar un determinat grau pot costar el triple en una comunitat que en una altra. El treball, que se centra a analitzar els preus inicials dels estudis i no avalua l'impacte que puguin tenir-hi les beques, mostra com fer un grau de ciències de la salut o d'enginyeria costa 2.372 euros a Catalunya, mentre que a Andalusia es queda en 757, menys d'una tercera part. En aquest territori, tots els graus tenen el mateix preu, mentre que al Principat hi ha diferències, però malgrat això tant el preu mínim com el preu màxim a pagar són els més elevats de l'Estat.

En concret, el preu màxim d'un curs de grau a Catalunya en una universitat pública és de 2.372 euros i afecta les Ciències de la Salut, les enginyeries i Arquitectura. En aquests àmbits, els següents territoris més car són Castella i Lleó (entre 1.663 i 1.815 euros) i Madrid (entre 1.591 i 1.693 euros). En canvi, els més assequibles són Andalusia (757) i Galícia (836). Pel que fa als estudis més econòmics, a Catalunya són els graus de formació del professorat, Humanitats i Ciències Socials i Jurídiques, amb 1.516 euros per curs. En els tres casos, Madrid és el segon territori més car, amb un preu de 1.385 euros. El més econòmic és Galícia, amb un preu de 591 en els tres àmbits, seguit d'Extremadura, amb 619 en Humanitats i Ciències Jurídiques i Socials. Ras i curt, en funció de quina carrera s'estudiï el preu a Catalunya pot variar en 856 euros.



L'informe de l'Observatori del Sistema Universitari també analitza el preu dels màsters i amb alguna excepció -com el que habilita per exercir d'advocat a Madrid- també en aquest àmbit Catalunya encapçala el rànquing de preus. En el cas d'aquells que habiliten per exercir una professió regulada a l'Estat, el preu s'eleva a 2.470 euros per curs, per davant de Castella-i-Lleó (1.967) i Madrid (1.700), mentre que a Andalusia el preu es redueix a 821. En aquest àmbit destaca el cas de Castella-la Manxa, que fixa el mateix preu pels graus i els màsters, l'única comunitat que ho fa, malgrat que es tracta d'una pràctica habitual a Europa.



Segons el document que ha elaborat l'Observatori, els preus i criteris pels seu establiment "no són coherents entre comunitats autònomes" i "no tenen justificació aparent". Una de les explicacions de l'elevada variabilitat interterritorial és que les taxes acadèmiques i de gestió regulades per decret difereixen molt en funció del territori. I Catalunya, per exemple, és la comunitat que "estipula més taxes en el decret de preus".