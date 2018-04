Els mitjans alemanys qualifiquen de "triomf" de Puigdemont el seu alliberament

Era pràcticament l'hora de tancament, però als redactors d'alguns mitjans alemanys els ha tocat fer alguna hora extra després de conèixer-se la decisió del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein. El setmanari Focus, un dels primers a informar de la decisió del tribunal, ha parlat d'un "èxit" parcial per a Carles Puigdemont en el camp jurídic i d'un "revés" per a la fiscalia de l'estat federat, que dies abans havia donat com a bona l'equiparació del delicte de "rebel·lió" amb el d'alta traïció que contempla el codi penal d'Alemanya.

La decisió ha estat rebuda al país amb la mateixa sorpresa que a Catalunya, perquè bona part de l'opinió pública desitjava el millor i s'esperava el pitjor, especialment després que el govern alemany anunciés que no exerciria el seu dret a veto en el cas que la justícia de Schleswig-Holstein donés llum verda a l'extradició de Puigdemont a les autoritats espanyoles. Finalment, però, no ha estat així, i tots els mitjans recullen en les seves edicions digitals la notícia de manera destacada.

"Un triomf" per a Puigdemont



En la seva edició digital, el setmanari Focus dedica un article a l'acusació de violència en el referèndum d'autodeterminació de l'1-O, que ha estat determinant en la decisió del Tribunal de Schleswig-Holstein, i recorda algunes de les cites de Carles Puigdemont sobre el caràcter pacífic i no-violent del moviment independentista a Catalunya. El setmanari qualifica de "victòria per a Puigdemont" la decisió dels jutges "perquè només si era extradit per rebel·lió podia ser jutjat a Espanya per rebel·lió, del contrari només resta l'acusació de malversació de fons públics, per la qual pot ser condemnat a un màxim de vuit anys de presó".

Der Spiegel també ha consultat una especialista en dret penal, Ingeborg Zerbes, catedràtica de dret penal a la Universitat de Bremen, que considera que l'acusació de "rebel·lió" contra Puigdemont és un artifici legal del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. "A l'article d'alta traïció del codi penal alemany no és menciona la possibilitat de violència: aquí seria necessari l'ús de la violència o l'amenaça de l'ús de violència". Segons explica Zerbes, en el codi penal alemany la violència es defineix "exclusivament com a violència física", per la qual cosa els actes de resistència no violenta en quedarien exclosos. Der Spiegel –que també ha destacat la decisió de la jutgessa de l'Audiencia Nacional Carmen Lamela de citar Josep Lluís Trapero per "sedició" i "organització criminal"– valora finalment la decisió del Tribunal Suprem de Schleswig-Holstein com "un triomf després de moltes derrotes polítiques".

Més condundent es mostra Heribert Prantl al Süddeutsche Zeitung, qui afirma que "el constructe legal contra l'expresident català s'ha ensorrat" i recorda que l'acusació de malversació de fons no és sòlida. Prantl demana als partits polítics alemanys que "deixin d'amagar-se rere la justícia". "Ara és possible que a la política alemanya apareguin problemes concrets, el govern s'ha amagat fins ara rere la justícia", escriu. Com molts altres alemanys, Prantl creu que "el conflicte a Espanya demana una solució política" a la qual hi haurien de contribuir tant les institucions alemanyes com les europees, i no recórrer, com ha fet el govern espanyol, a la seva judicialització.

El setmanari Der Freitag obre la seva darrera edició amb una fotografia de Carles Puigdemont en portada i demana a Brusel·les que assumeixi "definitivament" el paper d'àrbitre en el conflicte. "Ha arribat l'hora de la veritat: Carles Puigdemont pertany ara a Alemanya", sentencia Luc Jochimsen en el seu article. Alemanya, segons Jochimsen, s'enfronta a un dilema: "Si Puigdemont és entregat, el conflicte català s'intensificarà, i també el problema del separatisme a Europa; si no és entregat, la relació entre Alemanya i Espanya com a socis europeus quedarà greument afectada. Aquesta situació només pot acabar malament per a Alemanya". Der Freitag creu que l'afer Puigdemont pot arribar a convertir-se en "un punt d'inflexió" per a altres moviments independentistes –cita els casos del País Basc, Còrsega, Escòcia i el nord d'Itàlia– i demana a la UE que intervingui, alhora que titlla l'acusació de rebel·lió de pròpia de "temps predemocràtics, feudals i dictatorials".

Die Linke també ho celebra



El diputat de Die Linke Andrej Hunko, un dels polítics alemanys que més s'ha destacat aquests darrers dies en la defensa de l'alliberament immediat de Carles Puigdemont, ha estat un dels primers a celebrar la decisió del Tribunal de Schleswig-Holstein. "Celebro que Puigdemont hagi estat alliberat, encara que amb mesures cautelars", ha dit al seu compte de Twitter. Hunko també ha manifestat la seva esperança que el polític català no sigui extraditat per la imputació de malversació de fons. "Bones notícies", ha piulat la també diputada de Die Linke Zaklin Nastic, que va visitar Puigdemont el passat diumenge a la presó de Neumünster.