La CUP ha decidit permetre la investidura de Quim Torra. Hi havia molts dubtes sobre quin sector d'aquesta organització de la esquerra independentista faria inclinar la balança d'un costat o de l'altre, però s'ha imposat el criteri de qui creu que en el moment polític actual, "marcat per la repressió i la vulneració de drets polítics i civils per part de l'Estat espanyol", no convé bloquejar la formació d'un nou govern. Per això han decidit que els seus diputats s'abstinguin en la votació de la investidura de nou president de la Generalitat prevista per aquest dilluns.

Els seus dirigents han volgut deixar clar, no obstant això, que la seva abstenció no es pot interpretar com una oferta de "col·laboració amb el Govern", ni com una mostra de suport a Quim Torra. És més, han assegurat que no facilitaran la governabilitat i que mantindran una actitud d'oposició activa.



La diputada Maria Sirvent ha anunciat que des del seu grup parlamentari es posarà focus en àmbits com "els interessos de les classes populars", l'establiment de "un poder públic fort ", o la consolidació d'"una banca pública per assolir la sobirania econòmica", entre altres polítiques.

La diputada ha recordat que aquest tipus de polítiques són "impossibles de desenvolupar" des de les autonomies, perquè aquestes "no són un instrument vàlid" i no tenen "sobirania".



Un altre dels punts en què la CUP centrarà els seus esforços és que l'Assemblea de Càrrecs Electes s'estableixi "com a conformació alternativa" que "respongui a la sobirania del poble" enfront de les institucions "que només porten a terme polítiques neoliberals".

Atacs contra Torra i la CUP

La resta de partits no independentistes, que durant els darrers mesos han reclamat de manera insistent la formació de govern, han reiterat les seves crítiques contra la figura de Quim Torra, escandalitzats per les seves declaracions o escrits de rebuig als espanyols, per les quals ha demanat excuses en una entrevista a Televisió de Catalunya i en el debat d'investidura d'aquest dissabte.



Des de Podem Catalunya fins el PP han reaccionat amb expressions de disgust davant la decisió de la CUP de fer possible la investidura i la formació de govern.



Podem ha insistit en el que va dir al Parlament el seu secretari general i coordinador al mateix temps de Catalunya en Comú, Xavier Domènech.

La portaveu del PSC al Parlament, Eva Granados, no ha estalviat qualificatius per caracteritzar qui es perfila com a nou president de la Generalitat: "ultranacionalista supremacista de dretes que odia la meitat de la societat que vol governar".

Xavier Garcia Albiol ha recollit la noticia sobre la decisió de la CUP donada per una publicació digital que li resulta propera per desqualificar la representativitat de Torra.

I el portaveu de Cs, Carlos Carrizosa, ha mantingut el nivell d'hostilitat expressat dissabte per la líder del seu partit, Inés Arrimadas, per deixar clara la seva manera d'encarar els pròxims temps. Torra per ells és un "ultra nacionalista radical que insulta els espanyols i homenatja feixistes".

Si aquest cop no es produeixen esdeveniments imprevistos, doncs, el Parlament de Catalunya aprovarà aquest dilluns la investidura del candidat de Junts per Catalunya, amb els vots a favor del seu grup i els d'Esquerra Republicana, l'abstenció de la CUP i el vot en contra de la resta de formacions.



En la primera sessió del ple d'investidura, celebrada aquest dissabte, Quim Torra no va aconseguir la majoria absoluta de 68 diputats necessària.

Condicions per la previsible investidura

Aquest dilluns sí que serà investit, ja que en la segona votació necessita només la majoria simple --més vots a favor (66) que en contra (65)--, que té garantida des d'aquest diumenge.



Això serà possible perquè la CUP ha decidit que els seus quatre representants mantinguin la seva abstenció de la primera volta, malgrat considerar que el programa de Govern de JxCat i ERC equival a una "reculada" en la construcció de la República.

Quim Torra obrirà el ple amb la seva intervenció com a candidat a la Presidència i a continuació tots els grups podran replicar al candidat, com en el ple del dissabte.



La votació es farà en veu alta i els diputats hauran de respondre 'sí', 'no' o 'abstenció' des dels seus escons quan un dels secretaris de la Taula els cridi per ordre alfabètic.

El president del Parlament, Roger Torrent, ho haurà de comunicar al rei perquè el nomeni com a 131 president, i haurà de prendre possessió del càrrec en els cinc dies posteriors a la publicació del seu nomenament en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC).