"Puc aportar l'inici del canvi de rumb i la solució. I us dic que, com hi ha molta oferta, si no volem independència, però tampoc un gir a l'esquerra, convé convidar a tots els progressistes i gent d'esquerres a concentrar els seus vots en la candidatura del PSC", ha assenyalat aquest dissabte a Girona el primer secretari del PSC, Miquel Iceta. "La "alternativa a Oriol Junqueras i Carles Puigdemont sóc jo", ha insistit.

En el darrer cap de setmana abans de les eleccions, Iceta ha comptat de nou amb el suport del líder del PSOE, Pedro Sánchez, i també de la secretària general dels socialistes bascos, Idoia Mendia.



El candidat dels socialistes a la presidència de la Generalitat ha rescatat la reivindicació "d'Espanya nació de nacions" i ha fet avui una crida a "concentrar" en el seu partit el vot progressista i d'esquerres per poder pilotar el "canvi" que Catalunya "necessita", enfront d'un independentisme que "no mereix" seguir governant i d'un Cs i d'un PP que busquen la "revenja".

El que necessita Catalunya, segons ell, és "un bany de seny", però ha advertit que "la solució no és el PP i la seva mitjana taronja", en al·lusió a C's, que portarien, ha dit, "menys autogovern, pitjor finançament i menys polítiques socials".



El 2018 ha de ser "l'any de la reforma constitucional", que abordi també el debat territorial, ha insistit. I dit això, ha donat les gràcies al líder del PSOE. "Solament hi ha un tipus de combat que es perd, que és el que no es dóna. I per això Sánchez no sol perdre cap combat. En les primàries va demostrar que qui la segueix, l'aconsegueix", ha sentenciat Iceta.

Sánchez ha carregat contra el referèndum de l'1 d'octubre i ha defensat Iceta com el candidat de la "reconciliació" que permetrà a Catalunya passar de "cinc anys perduts" a "quatre anys de convivència", i ha elogiat la seva campanya de "solucions i propostes", després de les crítiques d'aquesta setmana. Mostrant la papereta electoral del PSC ha dit que representa "molt més que un vot. És concòrdia, experiència i convivència".



Suport al 155 d'ex-primer ministre francès

Un històric del socialisme francès, l'ex primer ministre francès, Manuel Valls, d'origen català, ha visitat Barcelona per participar en actes de suport als partits del 155.



Ha intervingut en un acte internacional de campanya de C's que s'ha celebrat en el teatre Goya de Barcelona que ha comptat amb la intervenció de la candidata, Inés Arrimadas; del líder del seu partit, Albert Rivera, i l'escriptor Mario Vargas Llosa.

Espanya és una "gran democràcia" dins d'un Estat de Dret gràcies a la Constitució de l'any 1978, ha assegurat Valls, i ha dit, citant François Mitterand, que "el nacionalisme és guerra" i que qüestionar les actuals fronteres europees és molt perillós, perquè "la història pot repetir-se"



Vargas Llosa s'ha expressat en termes similars. "El gran enemic de la democràcia i dels progrés en el nostre temps és el nacionalisme", ha proclamat.

Valls ha sostingut que la resta del món mira "amb preocupació" la possibilitat que el projecte comunitari es fragmenti, sobretot des que el Regne Unit va votar la seva sortida de la comunitat amb l'anomenat Brexit: "Europa ha de dir que vol més protagonisme al món".



"Quan al món s'estan construint potències econòmiques a Europa s'està fragmentant", ha recalcat Valls, que ha atribuït l'auge del populisme i el nacionalisme a la falta de "autocrítica" als diferents governs europeus.

Hores abans, Valls havia intervingut en un míting al costat del candidat del PP Xavier García Albiol, i la secretària general del partit de Rajoy, María Dolores de Cospedal, I també s'ha reunit amb el líder del PSC, Miquel Iceta.



El propi Valls ha reconegut que "algú es pot estranyar que un líder polític d'esquerra recolzi" a diferents partits, però ha recordat el seun origen barceloní i ha explicat que ho fa perquè "estima" a Espanya i perquè ara més que mai és necessària una Europa "forta i unida".