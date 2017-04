Els partits preparen la comissió del Parlament sobre l''Operación Cataluña'

Amb els ecos encara presents de la recent compareixença al Congrés de l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz, per donar explicacions sobre els informes apòcrifs del seu departament contra polítics sobiranistes, que va revelar Público en exclusiva, el Parlament de Catalunya té en marxa la seva pròpia comissió d'investigació sobre l'anomenada Operación Cataluña. La comissió, que començarà els seus treballs properament, es va aprovar en el ple del passat 8 de març, amb els vots a favor dels grups de JxSí -que la va promoure-, el PSC, Catalunya Sí que es Pot i la CUP, l'abstenció de C's i el vot en contra del PP.



Els promotors de la comissió, no obstant, no esperen que en aquesta es produeixin grans revelacions. Bàsicament, perquè creuen que ja els fets ja han estat prou demostrats. Com explica el diputat Lluís Guinó (PDeCAt), que es preveu que sigui el portaveu de JxSí a la comissió: "Aquesta comissió ja no cal que sigui anomenada d'investigació, la investigació ja l'han fet els mitjans, ja han quedat acreditats els fets des del punt de vista documental, fins i tot amb gravacions"

Sánchez-Camacho, la pionera

Els treballs de la comissió se centraran en les actuacions del Ministeri de l'Interior des del 2012 dirigides a crear informes que desacreditin polítics sobiranistes catalans, per després filtrar-los als mitjans. Unes actuacions que, de fet, arrenquen dos anys enrere, el 2010, quan l'exlíder del PP Català Alicia Sánchez-Camacho va organitzar l'enregistrament de la seva cèlebre conversa amb Victòria Álvarez al restaurant La Camarga de Barcelona, segons va revelar Público al febrer.



Igualment, es preveu que un dels temes estrella dels treballs de la comissió siguin els enregistraments de diverses converses entre l'exministre Fernández Díaz i l'exdirector de l'Oficina Antifrau de Catalunya Daniel de Alfonso, també revelats per Público -i, presumiblement, realitzats per funcionaris descontents amb la 'guerra bruta' contra el sobiranisme-, i en què l'exministre va fer afirmacions com ara "això la Fiscalia t'ho afina" o "el president ho sap", referint-se al president del Govern central, Mariano Rajoy



"Ja no estem intentant esbrinar si s'han produït uns fets, s'han produït", insisteix Guinó, que espera que en la comissió "s'assumeixin totes les conseqüències al més al nivell polític, si realment es confirma que de tot això en tenia coneixement Rajoy". "Si no és així, tenim un problema en el sistema polític espanyol", afirma, a la vegada que qualifica de "nefast precedent" la compareixença de Fernández Díaz en la comissió del Congrés de la mateixa Operación Cataluña, en què l'exministre no va admetre cap responsabilitat.

"El nostre grup treballarà perquè la comissió sigui efectiva, perquè no sigui una altra comissió fallida, i sobretot per esbrinar les responsabilitats polítiques", coincideix el diputat de CSQP Joan Coscubiela. Que ressalta que "els aparells de l'Estat, quan els va interessar van tapar la corrupció, i quan els ha interessat l'han destapat".



Coscubiela també dubta, no obstant, que s'assumeixin responsabilitats polítiques per l'Operación Cataluña. "Se suposa que és per al que serveixen aquestes comissions, però, malauradament, l'experiència diu que no acaben així", explica. Així mateix, considera que hi ha una "presumpció bastant certa d'utilització dels aparells de l'Estat en benefici d'estratègies polítiques partidàries".

"Guerra bruta" que "no ve de nou"



Més contundent és la diputada de la CUP Mireia Boya, que qualifica els fets directament de "guerra bruta contra Catalunya". I que alerta que "no ve de nou". "La guerra bruta de l'estat, dels seus cossos policials i dels seus tribunals polititzats, fa molts anys que existeix, i la gent de l'esquerra independentista i dels moviments anticapitalistes ho sabem prou bé, perquè hem patit detencions, infiltracions, i fins i tot tortures i assassinats", afirma.



"Volem conèixer la veritat", afegeix Boya. Que, no obstant, explica que al seu partit "no tenim grans expectatives en aquest sentit», perquè "molts dels testimonis que han passat pel Parlament en comissions anteriors no han dit la veritat". "Almenys, podrem fer públicament totes les preguntes que els demòcrates d'aquest país estem esperant", conclou.



Per part dels socialistes, el seu diputat Jordi Terrades va deplorar, en el moment d'aprovar-se la comissió, el que considera una «guerra bruta des de les clavegueres de l'Estat per combatre idees polítiques, no només independentistes". També va puntualitzar que, malgrat tot, aquesta "guerra bruta" va coincidir amb "un Govern català i un dels partits que el formen amb un problema de corrupció".



Pel que fa a les sol·licituds de compareixença, el grup de JxSí preveu demanar la presència al Parlament "pràcticament les mateixes persones" que compareixeran en la comissió anàloga del Congrés. La formació havia assenyalat anteriorment els populars Fernández Díaz i Sánchez-Camacho, a més de De Alfonso i del comissari del cos de la Policía Nacional José Manuel Villarejo. Per CSQP, s'ha assenyalat la necessitat de "pactar les compareixences amb tots els grups", mentre que la CUP preveu definir les seves peticions de compareixença i la seva "estratègia" en la comissió després de Setmana Santa.