València acollirà els refugiats a un espai fins ara reservat a les elits 

Els refugiats del vaixell Aquarius desembarcaran a la Marina de València, una de les zones reservades per alguna de la gent més adinerada que visita o resideix a la capital valenciana. Els iots de luxe hauran de deixar pas als tres vaixells que transportaran les 629 persones rescatades al mar Mediterrani quan intentaven fugir dels seus respectius països. L’oferta de Pedro Sánchez d’acollir-los marca un canvi en l’actitud de l’Estat espanyol respecte la crisi dels refugiats i permet que administracions obertes al refugi, com governs autonòmics o municipis, puguin materialitzar per primer cop les seves proclames.



El primer port d’acollida també serà socialista, a la capital del País Valencià, on la vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mònica Oltra, ha anunciat que es desplegarà una rebuda coordinada entre l’Ajuntament de València, la Generalitat, el Govern central, l’administració judicial, el sistema sanitari i les entitats referents pel que fa a refugi, violència masclista o drets dels infants, entre d’altres. Al port de València es desplegaran els serveis mèdics necessaris per atendre emergències, que coordinarà Creu Roja: "No sabem en quines condicions arribaran. Només sabem que hi ha set dones embarassades i diversos cremats per l’exposició del sol", ha explicat Oltra.



En aquest dispositiu, també s’inclouran serveis psicològics per atendre els refugiats: "Aquestes persones venen de passar un calvari", ha subratllat la vicepresidenta de la Generalitat. El dispositiu compta amb serveis específics per atendre dones que puguin haver patit agressions durant el camí migratori, menors d’edat no acompanyats i persones amb diversitat funcional. Oltra també ha anunciat que es reforçaran els serveis judicials, es duplicarà el personal de la fiscalia i de l’administració judicial i s’autoritzarà que hi hagi un major nombre de jutjats de guàrdia a disposició. L’objectiu, posar totes les facilitats perquè les persones nouvingudes puguin identificar-se.



Una de les novetats que ha volgut subratllar Mònica Oltra és que s’assignarà un intèrpret per cadascuna de les persones migrades, en comptes d’assignar-ne un per cada administració: "D’aquesta manera les persones no hauran de repetir diversos cops la seva història vital. Volem que es creï un vincle de confiança, que siguin acompanyants". La Generalitat està reactivant la xarxa de 133 municipis que ja van mostrar la seva predisposició per acollir refugiats, així com les famílies que volen donar suport al procés oferint casa seva: "La resposta està sent massiva, immediata i absolutament implicada en aquesta operació d’esperança mediterrània”. Oltra també ha anunciat que estan en contacte amb administracions fora del País Valencià, com l’Ajuntament de Barcelona.

L'acollida, una setmana després

Les persones migrades de l’Aquarius arribaran tres dies després que al vaixell comenci a navegar cap a València. La primera fase de l’acolliment durarà una setmana, quan s’atendran les primeres necessitats d’aquestes persones. Després s’iniciarà una altra fase on s'haurà de determinar si s’atorgarà el règim de refugiats a aquestes persones, o si bé hauran de sotmetre’s al tràmit de llarga durada i d’incertesa amb el que acostumen a lidiar els immigrants a l’Estat espanyol. Tal com ha anunciat la vicepresidenta de la Generalitat, l’administració anirà informant sobre les següents passes d’aquest procediment.



Més enllà de la situació del cas Aquarius, l’obertura del port de València genera expectació per quina serà la resposta institucional però també social davant el primer gran gest d’acollida des de l’Estat espanyol. Sobretot, tenint en compte que aquesta es duu a terme en un escenari on s’està mostrant una gran onada de solidaritat, però també on la ultradreta té molta activitat. A més, pot obrir un debat a nivell europeu, ja que Sánchez ha decidit sortir-se de la tònica marcada per les institucions comunitàries.