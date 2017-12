Tots contra tots. Amb més o menys agressivitat, amb desqualificacions més o menys dures, totes les formacions polítiques que aspiren a governar Catalunya dediquen més temps de campanya a donar repassades als seus competidors que a exposar projectes propis que puguin engrescar els electors.



Els consellers Raúl Romeva i Carles Mundó, recorden naturalment amb amargor el seu trasllat i temps que han passat a la presó d'Estremera, i retreuen als partits del "bloc del 155" el "joc brut" que implica que el seu candidat a la Presidència de la Generalitat, el d'ERC, Oriol Junqueras, encara hi sigui i "no pugui fer campanya en igualtat de condicions" que els altres, però també han donat una resposta implícita als dirigents de Podemos, que acusen els independentistes d'haver "despertat el feixisme a Espanya". "Si estava adormit és que no estava mort, i al feixisme no cal dormir-lo, se l'ha de vèncer", ha replicat Romeva.

"No puc comprendre com alguns adversaris es poden sentir satisfets amb la presó dels seus oponents polítics i es posin a ballar; això demostra quins són els seus valors", ha afirmat Mundó en un acte a la plaça Mediterrània de Vilanova i la Geltrú (Garraf) davant una miler de persones.

Puigdemont o Junqueras

Els dirigents d'ERC, que havien començat la campanya convençuts que guanyarien les eleccions amb un avantatge més que considerable en relació a qualsevol altra força, ara manifesten una certa preocupació. Miren amb inquietud l'evolució d'algunes enquestes i el crit que s'ha escoltat a les manifestacions, també a Brussel·les, "és Puigdemont el nostre president", en boca de milers de persones.



Així s'expliquen les apel·lacions al vot útil "per evitar una victòria de C's" i el fet que Carles Mundó hagi destacat la història d'ERC, en contrast amb noves formacions. "Esquerra no és un partit improvisat", ha dit en referència més que evident a la candidatura que encapçala Carles Puigdemont, Junts per Catalunya (JuntsxCAT), "No ha nascut fa quatre dies, té 86 anys d'història i està preparat per governar i servir al poble de Catalunya".

Guanyi qui guanyi, però, tothom es pregunta de quina manera poden prendre possessió de qualsevol càrrec, i exercir-lo, un dirigent que es troba a l'exili i un altre a presó. Romeva es mostra convençut que si guanyen "amb claredat i amb contundència" podran fer president a Oriol Junqueras, "que està a la presó indignament i amb motius inexcusables".



Carles Puigdemont, que no deixa d'intervenir en diferents actes des de Brussel·les a través de connexions i gravacions, també transmet el missatge que aviat serà a Catalunya.

Hi ha full de ruta per després del 21D?

Els adversaris del independentistes intenten explotar en benefici propi els dubtes sobre les preses de posició actuals i futures d'ERC i JuntsxCat. Xavier Domènech, candidat de Catalunya en Comú-Podem (CatECP), diu que "sembla que ERC mai es vol fer gran, que no volen deixar d'estar subordinats a la dreta catalana, i que aquest bloc -l'independentista- vol seguir amb els fulls de ruta que no han portat enlloc; només a la confrontació entre nosaltres".



Ara que el candidat de JuntsxCat, Carles Puigdemont, remarca la seva legitimitat com a president de Catalunya, Domènech pregunta als seus partidaris i als d'ERC "què proposeu per després del 21D?". "Pactareu per fer el de sempre?", pregunta, i a continuació recorda les polítiques de retallades de qui ha governat fins ara, els acusa d'haver portat el país a un atzucac i assenyala el grapat de missatges contradictoris que s'han escoltat darrerament sobre una eventual presidència a l'exili i simbòlica, sobre un govern executiu, sobre la conveniència o no de la unilateralitat en l'acció política de Catalunya i sobre la manera de posar fi a la intervenció del govern del PP a l'Administració catalana.



Domènech intervenia en un acte a Terrassa amb el secretari d'organització de Podemos, Pablo Echenique, que a banda de reiterar l'eslògan d'CatECP sobre "la clau" que representen per "desbloquejar la situació", ha volgut treure partit al dubte sobre el futur d'Oriol Junqueras, cap de llista d'ERC i en presó preventiva no se sap fins quan. "Qui és el candidat, Junqueras o Marta Rovira?", ha preguntat Echenique.

El PSC, el PSOE i la "mitja taronja" del PP

Miquel Iceta, que ara manté una relació immillorable amb la direcció del PSOE, ha comptat amb el suport de Pedro Sánchez, en la seva campanya i ha tornat a acusar Podemos de no haver fet possible que el secretari general del PSOE arribés a la presidència del govern espanyol, silenciant el pacte que aleshores van signar amb qui avui mateix Sánchez ha qualificat de "mitja taronja del PP", és a dir el partit d'Albert Rivera.



I Pedro Sánchez, ha recuperat un vell eslògan, utilitzat en altra campanya per intentar guanyar el PP i ara per intentar frenar el independentistes. "Si tu no vas, ells es queden", ha dit, a més de reivindicar Miquel Iceta com el president que pot "superar els blocs", un concepte molt utilitzat pels candidats dels Comuns.

En un míting al Palau de Congressos de Tarragona, davant d'unes 500 persones, Sánchez ha defensat el vot pels socialistes com una alternativa a la "Catalunya excloent en una Espanya trencada", i a la "Catalunya asfixiada a una Espanya uniforme" que volen respectivament, segons ell, independentistes i PP.

Arrimadas i Albiol es disputen l'espai més hostil

Inés Arrimadas a Girona i Xavier Garcia Albiol a Sant Sadurni d'Anoia també han centrat els seus discursos de campanya en la desqualificació dels adversaris, sense estalviar adjectius.



Ara que no tenen amb qui barallar-se es dediquen a "treure's els ulls entre ells", ha dit Albiol en el seu estil habitual per parlar d'ERC i JuntsxCat. El dirigent del PP a Catalunya ha demanat d'altra banda a Albert Rivera que deixi de "punxar" al seu partit i al PSC perquè, segons ha dit, es necessitaran mútuament després de les eleccions. Albiol sembla haver assumit un paper complementari. "Els constitucionalistes no sumarem si no hi ha un PP fort al Parlament", ha insistit.



I Arrimadas ha dedicat les seves paraules més dures a Carles Puigdemont, de qui ha dit que s'ha dedicat a "sembrar el caos". "Tot el que toca ho trenca", ha afirmat en un altre discurs sense propostes.