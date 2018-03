Els sindicats preparen mesures per impedir que Uber operi com els taxis

Després de tres anys sense activitat, Uber torna a posar 120 cotxes en circulació a la ciutat de Barcelona. És el segon cop que aquesta empresa que connecta usuaris amb conductors a través d’una aplicació mòbil intenta arribar a la capital catalana; l’últim cop van haver de plegar després de les mobilitzacions massives del sector del taxi, que van acusar a la companyia americana de competència deslleial.



Uber utilitza les llicències de vehicles amb conductor (VTC) per circular, pensades per a xofers o serveis de transport privat. Els taxistes han denunciat tradicionalment que, darrera aquestes llicències, s’amaga un servei de taxi encobert que fa competència deslleial al el sector, regulat per llei. A més, també asseguren que la ràtio d’una llicència VTC per cada 30 taxis ha quedat sobrepassada totalment, arribant a la relació d’un per cada 15 taxis regulats.



Tot i les protestes, el Tribunal Suprem va desencallar l’any passat la concessió de 80 llicències reclamades per Uber i Cabify que havien quedat paralitzades als tribunals. Això ara ha donat via lliure perquè aquestes empreses puguin posar més cotxes en circulació, però els sindicats de taxistes asseguren estar preparats per sortir al carrer un altre cop en cas que ho vegin necessari.

Barcelona regularà Uber

Aquest dimarts, la consellera de Mobilitat de Barcelona, Mercedes Vidal, ha anunciat que l’Ajuntament “treballa en la redacció d’un reglament per fer complir la ràtio legal d’un cotxe amb llicència VTC per cada 30 taxis”. Vidal s’ha reafirmat en l’estratègia del consistori de deixar d’apostar pel vehicle privat i ha criticat el govern estatal, qui té la competència per fer complir la ràtio “i no ho fa”. El reglament ara ja està en fase de de discussió pública a l'Àrea Metropolitana de Barcelona , durant la qual es presentaran esmenes, i es calcula que a mitjans d’abril sortirà a la llum el text definitiu.



El vicepresident de l’Agrupació Taxi Companys, Pedro García, creu que aquest intent de protegir el sector públic del taxi és un gest “coratjós” per part de l’Ajuntament, però són crítics amb la normativa: “Els vehicles amb llicència VTC haurien d’estar al garatge i ser contractats amb un termini d’hores anticipat. Nosaltres proposem que siguin tres hores. Això impediria a Uber treballar com si fos un taxi”. García també està en contra que la companyia treballi mitjançant una aplicació mòbil: “A la pràctica, tenir una APP vol dir estar amb el cartell en verd pel carrer. És estar disponible en qualsevol moment, i això no hauria de passar amb llicència VTC”.



Si aquestes esmenes tenen recorregut, es posarà en qüestió el model d'empresa d'Uber i l'empresa hauria de deixar d'operar tal com ho fa a la resta de les ciutats. En cas que les demandes dels sindicats no es recullin en el text, Garcia assegura que els taxistes estan preparats per sortir de nou als carrers.

El decret estatal, una “liberalització encoberta”

El desembre de 2017 es va publicar el Decret 1076/2017 amb les normes complementàries del Reglament de la Llei d’Ordenació dels Transports Terrestres per respondre a la polèmica entre Uber, Cabify i el sector del taxi. La Generalitat de Catalunya ja havia fet el mateix gest dos mesos abans aprovant el decret llei 5/2017 amb un text molt similar.



Els sindicats, però, tampoc estan contents amb aquesta normativa i la consideren una “liberalització encoberta”. El punt més crític del decret és la regulació del termini per vendre la llicència VTC: “Amb les llicències s’està produint un fet escandalós: es compren per 36,02€ i es venen als usuaris que volen treballar per d’Uber i Cabify per 60.000€. Que la llei ara estableixi que les llicències només es poden vendre dos anys més tard de ser comprades és permetre que d’aquí dos anys es pugui especualar”, diu el vicepresident d’Agrupació Taxi Companys.