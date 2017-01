Els sis punts claus que defineixen el nou partit dels Comuns

BARCELONA.- El nou partit que els Comuns volen llançar a Catalunya per forjar-se com alternativa al que ells anomenen “hegemonia conservadora” o “convergent” ja té delimitats els eixos temàtics que acabaran per definir el seu ideari polític. Es tracta de sis trets característics que la nova força utilitzarà per començar el procés de participació ciutadà que ultimarà el programa polític de l'espai, per ara conegut amb el nom “Un país en Comú”. Són l'essència d'uns textos o ponències zero que el grup impulsor està acabant de perfilar per presentar-los en el primer acte públic del partit el proper 29 de gener, a les Cotxeres de Sants, i que es preveu que estarà pilotejat pel portaveu Xavier Domènech o per l'ànima del projecte, l'Ada Colau.



Públic ha tingut accés en exclusiva a aquests eixos que marcaran l'ADN del partit: model econòmic, benestar, sobirania, revolució, pluralitat i territori. Així doncs, es dona prioritat a pensar un “nou model econòmic i ecològic basat en la sostenibilitat”, respectuós amb les persones i el medi ambient, i “un nou model de benestar per una societat justa i igualitària” com a forma de garantir tots els drets socials. En ple debat sobre els pressupostos de la Generalitat per 2017, els representants de les formacions dels Comuns amb representació institucional (Catalunya Sí Que Es Pot, En Comú Podem) estan donant suport als sindicats i entitats que reclamen uns comptes més socials, en especial pel que fa a aplicar una reforma fiscal progressiva que reverteixi en més despesa social.

No hi haurà una ponència sobre el referèndum

El tercer punt, i al que les forces de l'esquerra independentista estaran més atentes, és el que convidarà a definir la posició dels Comuns amb el referèndum que ha promès el Govern de Junts pel Sí de cara a setembre de 2017. Fonts internes avancen, no obstant, que no hi haurà una ponència específica sobre el referèndum, sinó que s'inclourà dins del debat nacional. L'eix s'identifica com “un país fratern i sobirà en tots els àmbits” i només recull: “El poble de Catalunya té dret a decidir el seu futur en tots els àmbits” en consonància amb la idea de les “múltiples sobiranies”, no només nacional, que abandera el portaveu de la força en construcció, Xavier Domènech.



De ben segur serà un dels eixos amb més discussió entre les forces que conformen el nou subjecte: Bcomú, Podem, ICV i EUiA, que barregen militància independentista i altra que no ho és. Pel moment, els principals líders de les forces que l'integren, com Domènech o Ada Colau, es mantenen en la posició d'intentar pactar un referèndum amb l'Estat o del que es pugui assegurar-ne'n garanties.



Els últims eixos aposten per “una revolució democràtica i feminista”, “un país inclusiu on tothom tingui cabuda” i “un projecte de país que inclogui tots els territoris”, aquest últim per garantir que el projecte polític s'expandeix per tots els territoris de Catalunya i sap recollir les diverses especificitats territorials. Sobre el desplegament territorial del nou partit, fonts del grup impulsor parlen de la necessitat d'obrir noves seus o punts de trobada allà on partits tradicionals com ICV ja tenen presència. El dubte és si el nou espai ocuparà les seus d'Iniciativa o decidirà obrir-ne de noves.

El partit es constituirà a l'abril

A finals de gener serà quan es llançarà la plataforma de participació online amb els textos zero, que també es podran discutir en tallers presencials. El pes de la coordinació dels documents cau sobre dos noms fins ara independents de l'esfera dels comuns: l'acadèmic Marc Parés i Maria Corrales, fins al 2015 portaveu de l'organització vinculada a la CUP, Poble Lliure. Tot aquest procés participatiu finalitzarà a l'abril amb una assemblea constituent que servirà per definir el “model de país” que vol el partit i, sobretot, per començar a encarar els comicis fixats pel primer trimestre de 2018. Fonts del grup impulsor assenyalen que, més que prepar-se per unes noves eleccions, la prioritat és decidir quin “model de país” necessita Catalunya.

Quins partits estan disposats a integrar el nou subjecte?

Els partits que formen part del nou subjecte polític (Podem, ICV, EUiA i BComú) estan encarant els seus propis processos interns per decidir amb les seves militàncies quina forma hauria d'adoptar aquesta nova força comuna, exposant els seus dubtes, concessions i exigències de partit. Partits com ICV no es qüestionen formar part de la nova força dels comuns. “La participació dins el nou subjecte la vam decidir amb la militància a la darrerra assemblea del partit”, ha manifestat a Públic Ernest Urtasun, portaveu d'ICV. Tampoc ho fa BComú, amb l'equip del partit molt involucrat en la construcció del subjecte, ni EUiA.



Podem, dirigit pel diputat Albano Dante Fachin a Catalunya, sí que està immers en el seu propi debat intern per decidir amb la militància si formarà part o no del nou subjecte polític, sota el paraigües de l'anomenada 'Operació Morada' que s'allargarà fins l'abril i que ha mobilitzat a prop de 1.500 inscrits. Amb això, podria ser que el procés de Podem ralentís la constitució del nou subjecte dels comuns prevista pel mateix mes. “La decisió final de Podem la decidirà la militància”, ha defensat el secretari general a Públic sense preocupar-se per calendaris. “El nou subjecte no pot ser un Catalunya Sí Que Es Pot”, ha afegit sobre la coalició que es va formar a corre-cuita per les eleccions del 27S.



Per això, ara admet: “El nostre és fins el moment el debat més gran que s'ha fet sobre el nou subjecte als territoris de Catalunya i de manera pública. Ho estem fent amb la ciutadania i no tancats als despatxos”. Els principals dirigents del partit estan organitzant aquest gener trobades per tots els territoris de Catalunya per incorporar les seves demandes al procés de construcció del nou subjecte i després valorar si formar-hi part.



Les militàncies dels partits que formen part del nou subjecte han pogut participar en la redacció de les ponències, juntament amb el grup impulsor de més de 100 personalitats de la societat civil i càrrecs polítics de l'espai en construcció, que es presentaran a finals de gener i que obriran el debat ciutadà. “Podem col·labora perquè sigui un procés el més obert possible”, ha explicat Dante Fachin tot indicant que la seva formació és la que més esmenes ha presentat durant la confecció dels primers documents. Urtasun, per la seva banda, ha defensat que la militància d'ICV “està molt bolcada en l'elaboració programàtica” perquè és una de les tasques on tenen més a aportar, sobretot d'ideari socialista.



A banda de la discussió programàtica, fonts del grup impulsor expliquen que aviat s'hauran d'abordar processos participatius per decidir el nom del nou subjecte -ja registrat amb diversos noms, com 'comuns' o 'Catalunya en Comú'-, els principals dirigents -a més del portaveu Xavier Domènech- i el model organitzatiu.