Enfront de la precarietat dels repartidors, neix Mensakas

Víctor Iruela era repartidor amb Glovo. Era, perquè des de fa uns mesos s'ha sumat a la creació d'una nova app, Mensakas, que vol posar el valor del seu treball al centre. Resumeix la seva experiència amb la startup catalana així: una de les nits en què estava actiu, va sortir de casa per comprar un paquet de tabac en una gasolinera de la ronda Litoral de Barcelona i portar-lo a avinguda del Tibidabo. Va cobrar cinc euros per la comanda. No va treballar més aquella nit perquè ja no va sortir cap comanda més.



Molts repartidors com ell, farts de les precàries condicions laborals, de ser falsos autònoms i no cobrar quan estan treballant però no entra cap comanda, van decidir unir-se fa mesos a la plataforma Riders per Drets. D'aquí ha sortit la idea de fundar Mensakas, una app de repartiment que comença a funcionar aquest mes a la capital catalana, i que sota criteris més ecològics i de major consciència cap als treballadors pretén competir amb Glovo o Deliveroo, de la qual vénen també molts repartidors farts de la inestabilitat.

"La principal diferència és que a Mensakas sí que es pagarà per hores treballades, i el preu dels enviaments serà més just", ressalta Iruela. Per evitar situacions com la del paquet de tabac, tots els enviaments hauran de pagar-se, com a forma de valorar el treball dels missatgers. Això sí, per poder competir amb les grans empreses del sector, aplicaran principis com ara que com més grans siguin les comandes, més barat serà el seu transport.



Perquè el preu sigui sempre just, Mensakas establirà un preu per comanda que encara està per definir. Però imaginem per un moment que l'import que l'app cobrarà per cada comanda de lliurament immediat són 15 euros. Si el que comprem és unes hamburgueses de 20 euros, el restaurant n'assumirà el 30% (el percentatge també està encara per decidir) del cost de portar-lo, és a dir, 6€, i el client la resta fins als 15 del cost del transport. Pagaria en total 29€ per la comanda. Però quan el que es demani costi, per exemple 60€, el restaurant n'assumiria només el 25% perquè Mensakas posa el límit en 15€ perquè sigui just per a tothom: repartidors, restaurants i clients. De fet, serà una mica menys perquè, per educar els clients, l'enviament mai serà gratuït, i es pagarà encara que sigui una quantitat simbòlica: una comanda de 60 euros es podrà rebre per 61.



"Amb aquest cost per comanda, en alguns casos serà més car demanar a Mensakas que a Glovo o Deliveroo, però a partir de 20 euros ja serà més barat", explica Iruela. Han parlat amb repartidors de grans companyies i han comprovat que molts restaurants han de pagar el 30% de l'import de venda del seu producte per transportar-lo, sense cap límit. En alguns casos, fins i tot, s'afegeix IVA a aquest percentatge generant una doble imposició.

A la situació de falsos autònoms, que deixen de cobrar quan estan malalts o se'n van de vacances, se sumava el "malestar laboral", segons Iruela, que suposa reservar unes hores per treballar amb una de les apps més famoses i no cobrar pels temps en els quals s'està esperant fins que entra una comanda. A Mensakas, els treballadors estaran contractats i cobraran per tot el temps que treballin, entrin sol·licituds o no d'enviament. També es cobrarà més per treballar els caps de setmana, quan la demanda puja més.



Mensakas ha rebut una subvenció de 60.000 euros de la Generalitat, està pendent d'altres dues i té en marxa la segona ronda del crowfunding a Goteo per assolir el finançament òptim. Ja han arribat a l'objectiu mínim que s'havien fixat, de 16.100 euros per posar en marxa la cooperativa i dissenyar una app atractiva i eficaç. "Volem que el treballador estigui al centre i l'èxit empresarial reverteixi en el conjunt", assenyala Iruela, "perquè si tothom està content i treballa bé, l'empresa anirà millor, el servei serà millor i tot anirà bé". Això sí, "igual el de dalt no s'enriqueix en dos o tres anys el que li agradaria" ironitza, entre altres coses perquè Mensakas serà de tots i no hi haurà ningú a dalt.

Vet a determinades grans cadenes

A més de cuidar les condicions laborals, els repartidors volen amb l'app potenciar també el comerç local i fomentar el consum responsable. Encara que apliquin lògiques diferents del creixement empresarial massiu intentant mantenir certs ideals, "no es tracta tampoc de ser excepcionalment estrictes, perquè llavors es cau molt ràpid en contradiccions", exposa un dels fundadors. No s'acceptarà grans cadenes d'alimentació conegudes per explotar els seus treballadors, per exemple, però tampoc s'exigirà que compleixin rigorosament amb tot tipus de requisits de sostenibilitat.



A Mensakas són conscients que el comerç electrònic és el gran desavantatge del comerç de proximitat, i és el que volen solucionar per al futur: que totes les iniciatives locals puguin unir-se per sobreviure. En aquest sentit s'han posat ja en contacte amb altres projectes com Bicinity, un servei de lliurament a domicili de la compra de proximitat amb bicicleta a Sabadell, que promou un servei 100% ecològic.

Volen omplir tots els buits: missatgeria, menjar i producte de mercat. Per a això s'utilitzaran bicicletes elèctriques amb espai per a càrrega o, en el futur, patins elèctrics per fer els repartiments. A la llarga es plantegen fins i tot fer repartiment a persones amb dependència que ara reben el menjar per a tota la setmana congelat i podrien tenir-lo fresc i calent cada dia amb Mensakas.



L'objectiu de l'app és ser rendible com més aviat per poder contractar més repartidors. Les garantiran contractes mínims de 20 hores setmanals en els quals cobraran 8 euros l'hora. És a dir, 700 euros al mes per una jornada parcial. "Això no vol dir que no arribi a haver-hi contractes de 40 hores", confia Iruela. En el grup promotor són cinc persones, però la idea és que a finals del primer any d'activitat siguin entre 16 i 18 treballadors.

Pagar més a les repartidores



Encara que està previst que l'app comenci a funcionar aquest estiu, el tret de sortida amb una campanya massiva serà al setembre. Per llavors volen també incorporar més dones perquè Iruela reconeix que en aquest aspecte "la cosa va malament". Del grup que va iniciar la cooperativa només hi ha una dona. En aquest context, busquen maneres i consells per incorporar més dones i s'han arribat a plantejar fins i tot que les dones cobrin més. "Per la desigualtat que pateixen en la resta d'àmbits o pels bavosos que han d'aguantar, i els repartidors homes, no", proposa el fundador.



Que les bicicletes per al repartiment siguin elèctriques també és una forma d'atraure les dones al sector, com ho és en audiovisuals que les càmeres de vídeo siguin cada vegada més lleugeres, el que obre la porta que elles hi participin més. "També es tracta de buscar solucions perquè les dones vulguin treballar amb Mensakas", comenta. D'entrada, els lliuraments es faran des de la Barceloneta fins als primers carrers de Gràcia i des de part de l'Eixample Esquerre, i Sants, fins al parc de la Ciutadella. "No repartirem a muntanya, d'entrada", sosté Iruela, perquè al principi no totes les bicis seran elèctriques i la majoria del comerç es concentra al centre.

Preguntat sobre si la millora de les condicions a Glovo o Deliveroo els podria afectar en el futur, Mensakas té clar que encara que la vida laboral dels seus repartidors millorés, "sempre és maquillatge". "Treballant de repartidor arrisques la teva integritat física i hi ha molts accidents, per perillositat ja s'hauria de cobrar molt més", puntualitza Iruela. Aquestes startups no són rendibles, la idea és que Mensakas sí que ho sigui. No serà l'app per a "la gent que demana coses que valen 20 euros i volen que l'hi portin per cinc", admet. "Aquesta gent ha de conscienciar-se que l'enviament cal pagar-lo".