Una part significativa dels votants de PP i Cs no veuen amb mals ulls un règim autoritari i no tenen gens clar que la democràcia sigui preferible a qualsevol altra forma de govern. Aquesta és una de les conclusions que crida l'atenció de la segona onada del 2018 del Baròmetre d'Opinió Política, que ha presentat aquest divendres el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO). Els grans titulars de l'enquesta són que les relacions Catalunya-Espanya, la insatisfacció amb la política i l'atur i la precarietat laboral es mantenen com els principals problemes del país; que ERC s'imposaria a les eleccions al Parlament amb entre 35 i 37 diputats, per davant de Cs (29-30) i JxCat (27-29); que els republicans també guanyarien les eleccions al Congrés, amb 13-14 escons, superant PSC i En Comú Podem, ambdós amb 9; i que el suport a la independència supera per 1,8 punts el rebuig a aquesta opció (46,7% a 44,9%).

A partir d'aquí, com en tots els estudis del CEO, hi ha molta més informació que acostuma a passar més desapercebuda. Una de les que crida més l'atenció és l'opinió que tenen sobre la democràcia els votants dels diferents partits. Només el 56,1% dels del PP i el 73,5% dels de Cs afirmen que "la democràcia és preferible a qualsevol altra forma de govern", uns percentatges clarament inferiors als de la resta de partits, que es mouen entre el 84,5% de Catalunya en Comú Podem i el 93,8% de JxCat. Però és que a més a més, el 20% de les persones que tindrien la intenció de votar el PP i el 9,9% dels que optarien per Cs consideren que "en algunes circumstàncies un règim autoritari és preferible a un sistema democràtic", a anys llum del 2,7% de votants de JxCat, PSC, Catalunya en Comú o CUP que afirmen el mateix. Finalment, el 14,4% dels votants del PP estan d'acord que els és igual un règim democràtic que un que no ho sigui, pel 7,3% dels del PSC, el 6,8% de Catalunya en Comú i el 6,7% de Cs.



A banda d'aquesta declaració significativa d'autoritarisme, hi ha altres respostes que posen de manifest fins a quin punt l'electorat del partit d'Inés Arrimadas se situa a la dreta, en alguns casos fins i tot d'una manera més clara que el PP, que òbviament també és votat per persones que defensen postulats conservadors, quan no directament reaccionaris. Per exemple, els votants dels dos partits són els que estan més en contra de les actuacions del govern per redistribuir els recursos econòmics, i només el 74,9% dels de Cs i el 75,8% dels del PP considera "que el govern hauria de prendre mesures per reduir les diferències en els nivells d'ingressos", gairebé 10 punts per sota de la mitjana de la població. També són els més favorables a una menor intervenció del govern en l'economia i, en canvi, els de Cs són clarament els més partidaris que el creixement econòmic tingui prioritat sobre la protecció del medi ambient. Ho pensen el 40,1% dels seus votants, 11 punts per damunt de la mitjana. Darrere hi apareixen els del PSC (35,2%) i JxCat (34,6%) i els que hi estan més en desacord són els de la CUP (10,8%).

Ensenyar els nens a "obeir l'autoritat"

Aproximadament la meitat dels enquestats estan d'acord que "l'escola ha d'ensenyar els nens a obeir l'autoritat", un percentatge que es dispara en els votants de PSC (71,4%), Cs (75,1%) i, sobretot, PP (87,6%). Les persones que es decanten per aquests tres partits, els que van avalar l'aplicació del 155 sobre les institucions catalanes, també són els únics que defensen de manera massiva que "en qualsevol circumstància, la llei sempre ha de ser obeïda", amb el 85,5% a favor entre els votants de Cs, el 83,7% entre els del PP i el 75,4% dels del PSC. La resta de formacions es mouen entre l'11,3% de la CUP i el 38,2% de Catalunya En Comú Podem.



Una mica més d'una quarta part dels catalans (27,6%) subscriuria una frase clarament xenòfoba com és que "amb tanta immigració, un ja no se sent com a casa". Entre els votants de Cs, però, el percentatge s'apropa a la meitat (47,1%), per davant dels del PP (43,4%). Finalment, només un de cada cinc catalans no estaria d'acord que Catalunya té dret a celebrar un referèndum d'autodeterminació, però en canvi en el cas de Cs (58,8%) i PP (56,4%) el percentatge és molt superior.