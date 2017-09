Els partits i les entitats sobiranistes mantenen intacta la seva agenda d'actes de la campanya electoral del referèndum malgrat les detencions d'aquest dimecres contra alts càrrecs i tècnics del govern català vinculats amb l'organització de la consulta de l'1 d'octubre.



A banda de la crida general a la concentració davant les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), per reclamar l'alliberament dels detinguts, partits com el PDeCAT, ERC i la CUP mantenen les convocatòries a mítings i xerrades a la tarda per explicar els motius per participar en el referèndum convocat per la Generalitat pel proper 1 d'octubre.

El missatge més repetit entre partits i entitats és que el referèndum es manté i consideren que la millor manera de demostrar-ho és estar al carrer, ja sigui a través de mobilitzacions o en mítings distribuïts per diversos punts del territori català.



ERC celebra un míting aquest dijous a la tarda a Cerdanyola (Vallès Occidental) amb el diputat al Congrés Gabriel Rufián i la secretària general del partit Marta Rovira, mentre que la caravana del PDeCAT es desplaçarà fins a Tàrrega (Urgell) per a un míting amb el conseller de Territori, Josep Rull, i el dirigent del partit Marc Castells.



La CUP ha afirmat aquest dijous que, malgrat les detencions, vol continuar amb "la màxima normalitat" i farà campanya a Mataró amb la diputada al Parlament Mireia Boya i el membre del Secretariat Nacional Eduardo Cáliz, entre d'altres.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, té previst reaparèixer en campanya aquest divendres amb un acte a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) amb la coordinadora general de l'PDeCAT, Marta Pascal, i l'alcaldessa de la localitat i presidenta de la Diputació de Barcelona , Mercè Conesa.



Òmnium Cultural, a través de la xarxes socials com crida a fer campanya amb aquesta consigna: "Per cada cartell requisat, enganxarem 100. Per cada pancarta censurada, enganxarem 100 més. La campanya continua amb més força que mai!".

La ANC també segueix amb els seus moviment interns de cara a la votació de l'1-O: ha demanat als seus assemblees territorials i sectorials que designin fins divendres interventors i apoderats per estar a les meses electorals.



Els partits i entitats sobiranistes tenien previst fer un acte central de campanya unitari aquest divendres a Sabadell però dilluns, dos dies abans de les detencions, van decidir cancel·lar---per un "tema logístic", alegaron-- i faran actes cada un per la seva compte.

Podem també es mobilitza

Malgrat no ser un partit independentista, Podem celebrarà aquest dijous el seu primer acte de campanya per cridar a la participació en el referèndum de l'1 d'octubre, i ho farà amb el seu secretari general al capdavant, Albano-Dante Fachin.



El partit inicia la campanya després que en una consulta interna els militants avalessin que es cridés a la participació.



El míting tindrà lloc al Centre Cívic de Torreforta a Tarragona i també participaran el diputat d'ERC al Congrés Jordi Salvador i la regidora de la CUP a la ciutat Àngels Pérez.