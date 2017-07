El primer tinent d'alcaldia de l'ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello, va ratificar al darrer programa de la temporada de 'La Klau Crítica' de dimarts a la nit la postura dels comuns davant la convocatòria de l'1 d'octubre defensada fins ara: “Dubto que l'1-O sigui la millor estratègia per eixamplar el moviment social a favor del dret a decidir”. “L'Ada Colau és una persona valenta, però no és el nostre full de ruta. Els indicis que tenim indiquen que no serà el referèndum que Catalunya necessita i que després de l'1-O s'ha de continuar perquè pugui passar”, va justificar sense concretar si el consistori barceloní obrirà per la convocatòria del Govern. “Encara s'ha de concretar què és exactament el que es demana”, va afegir.

L'alcalde accidental de Barcelona per baixa per maternitat d'Ada Colau va insistir que l'espai dels comuns, Catalunya en Comú, “vol construir una alternativa al govern del PDeCAT”, tot i que no permetran que “l'immobilisme del PP s'imposi”. Com a membre de l'executiva del partit no va voler donar detalls sobre la postura definitiva del partit abans del 8 de juliol, quan decidiran una opció consensuada, però va deixar clar que els comuns estaran al costat de qualsevol mobilització social contra el govern del PP: “Tot el que sigui protestar contra l'immobilisme del PP és vàlid”. Tanmateix, va advertir: “Accelerant pots perdre suports, et pots deixar a molta gent necessària per al camí”. Pisarello, a més, va voler recordar: “els comuns hem treballat molt a favor del dret a decidir: al Congrés, a les alcaldies, amb la joventut”.

Barcelona sota la pressió del turisme i l'especulació

“Què ha canviat en més de dos anys dins la institució a la ciutat?”, va preguntar el periodista Sergi Picazo. Pisarello, com a representant dels anomenats 'governs del canvi' va argumentar: “Davant l'obstacle dels grans poders, amb un capitalisme financeritzat, hem aconseguit canviar l'agenda política de la ciutat amb transformacions que no s'han fet a cap altra ciutat d'Europa”. Tot i això, com va recordar l'entrevistador, Barcelona és una de les ciutats més afectades de tota Europa pel turisme massiu i l'especulació immobiliària. “No trobaries cap ciutat que hagi pogut aturar això”, es va justificar Pisarello.

Gerardo Pisarello, dimarts a 'La Klau Crítica'.

“Venim d'una candidatura encapçalada per Ada Colau. Cada cop que es produeix un desnonament, els regidors demanen que es vagi a impedir el desnonament. A Barcelona han disminuït un 12% els desnonaments, mai abans s'havia fet això per reduir-los”, va posar com a exemple. “També tenim un gran problema amb l'habitatge. A Barcelona un 1.3% de l'habitatge és públic. Mentre aconseguim crear un gran parc públic d'habitatge hem de controlar els preus del lloguer i pressionar per fer un índex de preus. L'habitatge buit és una anomalia que no pot ser permesa, per això obrim expedients contra les entitats que no posen lloguer social”, va afegir sobre el dret a l'habitatge del veïnat barceloní.

Pisarello: "Hi ha canvis que semblen molt petits però que obren la possibilitat de fer canvis estructurals"

Entre altres batalles amb els grans poders, Pisarello va destacar la feina de l'ajuntament per aturar el negoci especulatiu amb l'habitatge d'Airbnb i els esforços per remunicipalitzar l'aigua contra el lobby d'Agbar. “Hi ha canvis que semblen molt petits però que obren la possibilitat de fer canvis estructurals”, va defensar. I va afegir: “No es poden donar totes les batalles, s'han d'escollir batalles. Per guanyar Barcelona hem de generar una coalició amb els sectors productius que aposten per la ciutat per dir: qui vulgui actuar de manera especulativa és gent enemiga de la ciutat”.

Pisarello va defensar que no totes les protestes socials contra l'acció del govern municipal són igual de legítimes, tot i que va cridar a fer “una gran mobilització ciutadana a favor de la ciutat davant l'especulació immobiliària”. “T'agradaria tenir més manifestacions a la Plaça Sant Jaume?”, va preguntar l'entrevistador. “Depèn”, va contestar Pisarello, i es va voler justificar: “Una protesta ha de ser massiva, transversal, amb objectius concrets, com la del Sindicat de Llogaters. Aquestes són les reformes que comencen amb coses concretes i que t'obliguen a tractar el tema de fons”.



Les vagues de metro

La periodista Mònica Terribas, directora del programa El matí de Catalunya Ràdio, va fer arribar al primer tinent d'alcalde una pregunta en relació a les vagues de metro que fa mesos que afecten la ciutadania de Barcelona. Pisarello es va justificar: “És un conflicte d'una gran complexitat, TMB és una empresa de l'àrea metropolitana, no només de l'ajuntament. Nosaltres no havíem fet mai la negociació d'un conflicte sindical. Però no s'ha fet una proposta que sigui un retrocés i molt menys si la compares amb un altre sector. Hi ha una proposta, que no és neoliberal ni malèfica, i els sindicats han de decidir si l'accepten”. I va insistir en dos drets contraposats que dificulten la resolució del conflicte: “et trobes davant el dret dels treballadors a fer vaga i dels usuaris a fer servir el transport públic”.



Pisarello va acabar per reconèixer que dins la institució viu amb més angoixa que quan era activista “perquè no arribes on volies per la ciutat”. Però va concloure: “No ho visc com a contradicció, el que faig és prioritzar les batalles i organitzar”.