Esquerra Republicana (ERC) apareixeria avui amb tota claredat com primera força política de Catalunya i els partits independentistes mantindrien, per molt poca diferència, la majoria absoluta al Parlament, segons una enquesta de GAD3 que publica aquest diumenge el diari La Vanguardia.



ERC aconseguiria 39 diputats, segons aquest sondeig, mentre que el PDeCAT es quedaria amb 23 i patiria d'aquesta manera un considerable retrocés en relació no només als resultats obtinguts a les urnes per Convergència i Unió sinó també respecte anteriors estimacions. El nombre de diputats de tots dos partits, no obstant això, seria el mateix que el que van aconseguir sota la marca de Junts pel Sí: 72



Catalunya Sí que es Pot (CSQP) i el PP millorarien la seva representació a la cambra CSQP passaria d'11 a 16 diputats i el PP de d'11 a 14.



La resta de forces experimentarien retrocessos:



La CUP n'obtindria 6, i perdria per tant 4 representants dels 10 que tenia, C's baixaria de 25 a 22 i el PSC es quedaria amb 15 (en perdria 1).



Si els pronòstics de GAD3 es confirmessin es produirien unes transferències més que considerables de votants de l'antiga Convergència i de la CUP cap a ERC i CSQP i de C's cap al PP. Quedaria clara de nou, no obstant això, que els defensors de la sobirania de Catalunya mantindrien, amb 84 diputats, una majoria indiscutible a la cambra legislativa.