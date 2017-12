ERC culmina la campanya amb Oriol Junqueras omnipresent

Marc Font / Sant Vicenç dels Horts



ERC ha culminat la campanya més atípica de la seva història contemporània amb la figura del seu president i candidat a encapçalar el govern de la Generalitat, Oriol Junqueras, més omnipresent que en qualsevol altre acte de les dues darreres setmanes. I és que els republicans han fet el míting final a Sant Vicenç dels Horts, el municipi on resideix Junqueras i del que va ser alcalde entre 2011 i 2015. L'acte, que a banda dels principals candidats de la formació ha congregat més de 2.000 persones, ha arribat hores després que diversos dirigents d'ERC anessin a la madrilenya presó d'Estremera, on Junqueras està tancat des del 2 de novembre.

El vicepresident de l'executiu de la Generalitat cessat pel govern espanyol arran de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució ha estat recordat per tots els ponents, en més d'una ocasió el seu nom ha provocat crits de "Llibertat! Llibertat!", i ell mateix hi ha intervingut a través d'una nota de veu, on ha dit que espera "poder venir" a la propera sessió d'investidura. L'acte ha començat amb un vídeo on diversos dels seus veïns el recordaven, òbviament sempre en termes elogiosos.

Més enllà d'això, ha quedat palès que els republicans tenen clar que, fent cas de totes les enquestes, el 21 de desembre fonamentalment hi ha dos candidats a la victòria: o ells o Ciutadans. La formació d'Inés Arrimadas ha estat el blanc predilecte de molts dels atacs dels dirigents que han intervingut al míting, com ara els diputats al Congrés Joan Tardà –"vostès el que fan és intentar fracturar-nos i no ho aconseguiran"– i Gabriel Rufián –que s'hi ha referit com el "Front Nacional Taronja" o "la Taronja Mecànica de l'Ibex 35"–, o del conseller de Justícia cessat, Carles Mundó, per a qui el dijous hi ha en joc la victòria d'ERC o C's, "és a dir, o guanya la llibertat o ho fa la imposició".

La número dos del partit, Marta Rovira, ha fet una crida a la mobilització independentista per evitar que C's guanyi les eleccions en vots: "hem d'evitar que guanyin les mentides, la divisió i el frontisme". Visiblement emocionada, Rovira ha explicat que a Estremera ha pogut veure durant gairebé dues hores Junqueras i ha recordat que van decidir concloure la campanya a Sant Vicenç dels Horts amb l'esperança que ell sortiria en llibertat abans, "però no li han deixat ser". A banda de fer balanç de l'obra de govern, Rovira ha subratllat que construiran la república "sense posar ningú a la presó per les seves idees, perquè estimem la diversitat".

"Tenim ganes de construir aquesta república, que volem més pròspera, més justa, més social i que la volem construir des d'aquesta diversitat", ha afegit Rovira, per insistir que "aquest procés no va de llengües, no va de banderes, no va d'origen, va que aquest país tingui l'oportunitat d'avançar, que construeixi la república social o continuem bloquejats per l'Ibex i per l'oligopoli tan ben alimentat pel govern espanyol".

Des de Bèlgica, el titular de Salut del darrer govern, Toni Comín, ha plantejat la necessitat d'activar la "batalla de seduir els conciutadans que encara ara no veuen que la república és la millor oportunitat", mentre que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha proclamat que "ni l'exili, ni la presó, ni la repressió frenaran les ànsies de llibertat d'aquest poble". Forcadell també ha insistit en la necessitat d'impedir a les urnes la victòria de C's, que segons ella són "els que van néixer per dividir-lo" i ha insistit en què Esquerra representa el "vot útil" independentista. Dijous ERC sabrà si, finalment, torna a guanyar unes eleccions catalanes després de més de 80 anys o ho fa C's. De moment, com a mínim, els republicans compten amb un vot i és que aquest dimarts han sabut que Oriol Junqueras ha pogut votar.