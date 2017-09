“L’educació és un dels pilars bàsics de la democràcia i les escoles són el punt de trobada d’aquests valors que ens fan forts com a societat. Per això, davant la vulneració de drets fonamentals culminada amb l’intent de l’estat espanyol de precintar tots els recintes escolars, accions contràries al model educatiu que dia a dia defensem, des de la comunitat educativa no podem restar impassibles”, proclama el manifest de la campanya, que rep el nom “Escoles Obertes” i que té com a objectiu mantenir la llibertat d’expressió després que la Fiscalia ordenés als Mossos el precintament dels centres de votació per a que la gent no pugui accedir als locals que acolliran les urnes.

Entre d’altres consells, la iniciativa proposa seguir les recomanacions i les pautes dels responsables del col·legis electorals, estar alerta de les fonts oficials o mantenir el tarannà pacífic i festiu de la convocatòria.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont té previst rebre demà membres de la comunitat educativa que s’han adherit al manifest, entre elles el Centre UNESCO Catalunya, Federació Catalana d’Escoltes, AEC, UGT o Plataforma per la llengua, entre d’altres. A més, les escoles que ho desitgin, podran adherir-se a la iniciativa a través de la pàgina web, on també hi ha informació de caire general de com procedir durant el dia del referèndum.



Josep Maria Cervelló, portaveu de la iniciativa, ha insistit en la idea de portar a terme una mobilització pacífica i festiva per garantir la normalitat de la votació, insistència també recollida ahir en un acte organitzat per Òmnium Cultural i al qual van assistir Anna Gabriel, diputada de la CUP, Albano-Dante Fachín, diputat al Parlament i secretari general de Podem Catalunya, Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural i Teresa Forcades, de Procés Constituent. No caure en les provocacions és una de les consignes per encarar l’1 d’octubre.

En un comunicat enviat el 20 de setembre a les entitats educatives catalanes, l’Agrupació Escolar Catalana es posicionava a favor del govern català i les institucions catalanes que a hores d’ara treballen per garantir “tots els drets que estan fortament amenaçats”. Així mateix, avui i demà, 27 i 28 de setembre, hi ha convocada una vaga d’estudiants de secundària en defensa de la democràcia i el dret a decidir.



És evident que els darrers esdeveniments i les mesures de repressió adoptades per la Fiscalia durant la última setmana han despertat inquietuds dins de la comunitat educativa, que s’està organitzant a pas de gegant per tal de garantir el dret al vot dels ciutadans durant el dia del referèndum.