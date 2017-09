Ara sí. Ha arribat el moment crucial i, passada la disputa política i amb un trist protagonisme de les forces de seguretat de cara al referèndum de l'1-O, la ciutadania catalana s'ha organitzat per mantenir obertes tot el cap de setmana les escoles que seran col·legi electoral. Un cop més, la comunitat educativa se situa al peu del canó i serà la ciutadania qui estarà a les escoles quan els Mossos arribin per desallotjar-los.

En 48 hores, la iniciativa Escoles Obertes ha rebut més de 60.000 sol·licituds

La decisió de mantenir les escoles obertes planava des que la Fiscalia va ordenar els Mossos precintar els col·legis electorals "amb material inviolable". Dimecres, es va presentar la iniciativa ciutadana Escoles Obertes, amb l'objectiu d'organitzar-se col·lectivament i evitar el tancament dels centres escolars que són punts de votació. Bé, doncs en 48 hores Escoles Obertes ha rebut més de 60.000 sol·licituds. Si hi ha 2.315 col·legis electorals, tot fa pensar que la mobilització popular el cap de setmana a les escoles serà molt gran. Des d'Escoles Obertes creuen que totes les escoles mantindran activitat el cap de setmana.

Programa d'activitats de l'escola Fructuós Gelabert, de Barcelona.

Algunes escoles dijous, altres divendres, han fet assemblees de famílies i veïns per organitzar-se. Com l'escola Fructuós Gelabert de Barcelona, on prop de les cinc de la tarda s'ha decidit repartir-se en torns les activitats de l'escola per mantenir-la oberta tot el cap de setmana. El risc pels directors i directores d'escola en principi no existeix perquè el matí d'aquest divendres la consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, ha signat una resolució en què avoca la competència que tenen atribuïdes els responsables dels equipaments educatius en la seva persona.

"L'objectiu és que poguem garatir l'equilibri entre la seguretat dels espais de l'escola i la reivindicació", deia un membre de l'AMPA del Fructuós Gelabert als reunits en assemblea. Després un pare ha llençat la idea que cadascú havia de dormir a l'escola on li toca votar, però la idea ha estat descartada ràpidament perquè això limitaria la capacitat de resistència d'algunes escoles.

Improvissant la resistència

Els programes d'activitats de les escoles s'ha improvissat ràpidament i els centres escolars estaran plens de festa aquest dissabte. Així doncs, hi ha escoles amb tallers, amb sessions esportives, concerts, sessions de cinema i festes pijames. Les properes dues nits, famílies i veïns dels barris dormiran a les escoles per mantenir-les obertes. I també compten amb el suport dels Comitès de Defensa del Referèndum, grups de suport que aniran enviant gent a escoles on hi ha poca i es mouran on sigui necessari.

A l'Escola Fructuós Gelabert, l'assemblea ha decidit ràpidament mantenir el centre obert i s'ha organitzat el cap de setmana en franges horàries. De seguida s'han penjat cartolines blanques a les parets del gimnàs i cadascú s'apuntava en la franja horària que més li convenia. La de la nit de dissabte a diumenge s'ha omplert de noms de seguida. En principi, el desallotjament es preveu per la matinada de diumenge, però tots saben que els Mossos poden arribar en qualsevol moment per precintar el centre i no el deixaran sol.



Mares i pares d'una escola de Barcelona s'apunten per cobrir diferents franges horàries i mantenir l'escola oberta.

El neguit a la comunitat educativa ha estat palpable tota la setmana. Però la decisió de la consellera Ponsatí assumint les competències dels directors i directores d'escola fins dilluns dia 2 ha alleugerit la preocupació. És per això que des del matí de divendres han començat a aparéixer programes d'activitats d'escoles de tota Catalunya, des del Bages a Barcelona passant per Badalona i Vic.



Ponsatí serà responsable dels centres educatius fins les 7 del matí de dilluns. L'actuació, segon exposa la resolució, "respon a la situació excepcional que viu la societat catalana, que afecta el conjunt de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i, per tant, al departament d’Ensenyament". Fins llavors, a escoles de tota Catalunya dormiram famílies, veïns i infants. Només ells, però seran molts, estaran quan els cossos de seguretat hagin de complir les ordres de desallotjar les escoles que han d'acollir les urnes aquest diumenge.