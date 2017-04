El govern dels EUA considera que Catalunya és "un assumpte intern" espanyol i està "profundament compromès a mantenir la relació amb una Espanya forta i unida", segons afirma avui en un comunicat l'ambaixada nord-americana a Madrid.



Aquest comunicat es difon dies després que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, viatgés als EUA per parlar sobre el procés secessionista català i de la visita de dos congressistes nord-americans a Barcelona.



L'ambaixada afirma: "Volem reiterar que, com hem comunicat en anteriors ocasions, la posició del govern d'Estats Units sobre Catalunya és que és un assumpte intern d'Espanya" i afegeix: "Estem profundament compromesos a mantenir la relació amb una Espanya forta i unida ".



Després d'assenyalar que Espanya i els EUA estan units per la història i els valors comuns que sustenten la seva associació, l'ambaixada diu que tots dos països treballen en estreta col·laboració en un seguit de reptes mundials, incloent-hi la promoció de la cooperació internacional, la pau i la seguretat i la prosperitat econòmica.



Qualifica Espanya com "un aliat vital, soci i amic", "des del foment del creixement econòmic mutu fins a la lluita contra Daèsh i la prevenció de l'extremisme violent".



El passat 7 d'abril, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va viatjar als EUA, on va mantenir una trobada de 25 minuts amb l'expresident Jimmy Carter per parlar sobre el procés sobiranista a Catalunya.



Així ho va fer després de tornar d'un viatge oficial a Boston, Washington i Nova York.



Així mateix diumenge passat Puigdemont es va reunir al Palau de la Generalitat amb els congressistes nord-americans Dana Rohrabacher i Brian Higgins, amb el propòsit d'analitzar amb ells la situació de la política catalana i europea.

Reacció del govern de la Generalitat

El Govern de la Generalitat ha considerat avui que la reacció de l'ambaixada dels EUA a Madrid després del viatge oficial a aquest país del president català, Carles Puigdemont, posa en relleu que el procés sobiranista "forma part de l'agenda política i diplomàtica dels Estats".



En un altre comunicat, en aquest cas del Carter Center, es remarca que l'expresident dels Estats Units Jimmy Carter li va dir al president de la Generalitat que ni ell ni la seva organització s'implicaran en la convocatòria d'un eventual referèndum d'independència.



Fonts del govern de la Generalitat han aclarit a Efe que el president català no va demanar a Carter que s'involucrés en el procés sobiranista, sinó que simplement li va exposar la situació política de Catalunya i li va informar que la Generalitat està preparant un referèndum.



Pel que fa al comunicat de l'ambaixada nord-americana, les mateixes fonts expressen "tot el respecte" cap al Govern dels EUA i ressalta que la nota respon "als interessos mutus d'Espanya i els Estats Units".



Les mateixes fonts de la Generalitat apunten que el comunicat "podria haver estat fet a petició del Govern" de Mariano Rajoy, "a causa de l'èxit dels contactes recents" del president de la Generalitat en el seu viatge als EUA i amb congressistes nord-americans a Barcelona .



Pel Govern, la reacció de l'ambaixada posa en relleu que "el cas català forma part de l'agenda política i diplomàtica dels Estats i que, per tant, no és cap assumpte intern".



A més, constaten que el cas de Catalunya és un assumpte polític "rellevant" que porta al govern nord-americà a "expressar una posició de no ingerència", però sí a subratllar la seva "existència"