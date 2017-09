La cèlebre llauna de sopa Campbell's i els retrats pop de Marilyn Monroe, Jackie Kennedy o Liz Taylor han aterrat a Caixafòrum a l'exposició Warhol. L'art mecànic, que recorre la trajectòria de l'artista nord-americà a través de 350 peces. L'exposició proposa un complet i polièdric recorregut que permet seguir el desenvolupament creatiu de Warhol, des dels seus inicis com a incipient dissenyador gràfic comercial a Nova York, als anys 50, fins a la seva mort el 1987, convertit ja en una "icona universal més enllà del art, igual que va succeir amb Picasso ", ha remarcat el comissari de la mostra, José Lebrero.

Segons Lebrero, la mostra subratlla diversos aspectes de la seva obra, com "la innovadora forma en què Warhol aplica la idea de procés a la seva polifacètica obra seriada, els forts vincles entre biografia personal i producció artística que la travessen i, per descomptat, la seva originalitat i talent per combinar de manera transversal i cíclica diferents tècniques, mitjans i repertoris iconogràfics ".



L'exposició parla del procés de creació de l'obra de Warhol i estan representades totes les seves etapes

La mostra compta amb la col·laboració de l'Andy Warhol Museum de Pittsburgh, el MOMA de Nova Iork, el Centre Georges Pompidou de París i la Tate de Londres, i inclou pintures, escultures, dibuixos, serigrafies, instal·lacions audiovisuals, llibres d'artista, pel·lícules, portades de discos, cartells, revistes, objectes i material fotogràfic i sonor.



Les 350 peces exposades evoquen el món underground sorgit en els inicis de la segona meitat del segle XX a Nova Iork, quan Warhol va fundar el seu llegendari estudi The Silver Factory. Patrick Moore, director del Museu Warhol de Pittsburgh, ciutat natal de l'artista, ha subratllat avui en la conferència de premsa que l'exposició parla del procés de creació de l'obra de Warhol i que estan representades totes les seves etapes.

L'obra 'Sopa Campbell's' de 1968 és una de les més de 350 obres que formen part de l'exposició. EFE/Toni Albir

Es poden contemplar des dels seus primers dibuixos als anys 50, passant per moltes de les seves creacions més icòniques com Before and After (1961), Three Coke Bottles (1962), Brillantor Soap Pads Box (1964-1968) , Gold Marilyn (1962), Liz (1963) o Mao (1973, Cow Wallpaper (Paper pintat amb vaques) (1966), fins al autoretrat de gran format de 1986, que dóna la benvinguda a els visitants.



També s'inclouen algunes de les més emblemàtiques instal·lacions de Warhol, com l'espai que acull les Silver Clouds, realitzades en un material reflectant experimental, fabricat especialment per al programa espacial de la NASA i que evoquen la lleugeresa del cel i la ingravidesa l'espai exterior.



En el tram final es poden veure una sèrie de retrats fotogràfics de l'artista realitzats per altres artistes

Una altra de les instal·lacions recreades és Exploding Plastic Inevitable, l'extravagant espectacle que incloïa actuacions amb The Velvet Underground and Nico i que va resultar una autèntica explosió conceptual de so i moviment, que, segons Lebrero, s'anticipa als actuals grans concerts. L'exposició es completa amb un espai de documentació, procedent de la col·lecció del canadenc Paul Maréchal, que inclou multitud de col·laboracions de Warhol per a portades de discos, cartells, anuncis, llibres o televisió.

En el tram final es poden veure una sèrie de retrats fotogràfics de l'artista realitzats per altres artistes com Dennis Hopper, Philippe Halsman, Duane Michals, Robert Mappelthorpe, Steve Schapiro, Stephen Shore, David Gahr, Santi Visalli, Peggy Jarrell Kaplan o Alberto Schommer, que presenta l'artista embolicat en una bandera nord-americana i amb un pinzell donant els últims retocs a una de les barres vermelles de l'ensenya.



L'exposició es podrà veure a Barcelona fins al 31 de desembre i posteriorment visitarà Caixafòrum Madrid i el Museu Picasso de Màlaga, col·laborador de l'exposició. Segons l'opinió de Lebrero, Warhol pot ser considerat un "artista empresari, el que avui seria un emprenedor", mentre que per Patrick Moore l'artista de Pittsburgh és un exemple de "la història d'una família immigrant centreeuropea que arriba als EUA i com a artista retrata el glamour, la tragèdia, el consum, però també la complexitat de la societat nord-americana ".