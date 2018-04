Centenars de persones han acudit a la convocatòria dels Comitès de Defensa de la República (CDR) i s'han mobilitzat aquest dilluns al migdia contra la presència del rei Felip VI a Barcelona. El monarca espanyol ha acudit a la capital catalana per presidir l'acte de lliurament de despatxos a la nova promoció de jutges, que s'ha celebrat a l'Auditori i al qual, entre d'altres, ha assistit el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, l'instructor de la macrocausa contra l'independentisme. La visita del Borbó ha comportat el blindatge del perímetre del recinte cultural, que estava envoltat de tanques i on hi havia diverses unitats d'agents antiavalots dels Mossos d'Esquadra. Ara bé, això no ha impedit que la protesta arribés també a l'interior de l'Auditori, ja que al voltant d'una seixantena d'estudiants i professors de l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'Esmuc, han sortit de les aules al voltant de les 11h i s'han assegut al vestíbul del recinte, on han fet sonar cançons del raper mallorquí Valtonyc –condemnat a tres anys i mig de presó per injúries a la Corona, entre d'altres delictes– i Els Segadors. Alumnes i docents, però, han estat desallotjats per agents dels Mossos d'Esquadra.

Paral·lelament, a la mateixa hora s'han concentrat al voltant de 300 persones al pont de Marina, seguint la convocatòria que havien fet diversos CDR amb els lemes "Fem fora la (in)justícia espanyola" i "Destronem-lo". Els comitès ja s'havien mobilitzat contra el monarca espanyol el passat 25 de febrer, quan va desplaçar-se a Barcelona per assistir al sopar d'inauguració del MWC. Mitja hora després de l'inici de la convocatòria, els concentrats han tallat el carrer Marina i s'han dirigit a la cruïlla amb l'avinguda Meridiana, fins a aturar-se davant l'accés a l'Auditori per aquesta darrera via, que estava blindat per agents de la policia autonòmica.

La concentració, molt menys concorreguda que la del 25 febrer –que va caure en diumenge–, ha reunit sobretot gent gran i estudiants, i ha servit perquè s'hi coregessin proclames a favor de l'alliberament dels presos, els ja clàssics "els carrers sempre seran nostres" i "Puigdemont, el nostre president", així com crits contra el rei espanyol, com ara "fins els collons del Borbó" o "fora el Borbó per feixista i per cabró". Els llaços grocs i les xapes reclamant "llibertat presos polítics" eren omnipresents en una protesta en què s'hi veien banderes estelades, però també un parell d'ensenyes republicanes espanyoles.

"Hem vingut per demostrar-li al rei que aquí no és benvingut i no ens representa, que no l'hem votat", comentava en Juan. En Josep, un jubilat, explicava que s'apropa a quasi totes les concentracions que es fan a Barcelona vinculades al procés perquè "puc fer poc, però el poc que pugui fer, ho faré. Tot ajuda". De la seva banda, la Judit afirmava que havia decidit mobilitzar-se per rebutjar "un rei que ens està oprimint i contribueix a fer que ens maltractin", alhora que es mostrava satisfeta de la recent decisió de la justícia alemanya sobre Carles Puigdemont perquè "constata que hi ha algú amb dos dits de front". Tot i considerar que l'alliberament de Puigdemont era una bona notícia, en Josep, un estudiant que avui no tenia classe, matisava que malgrat la resolució "no crec que ara Espanya canviï de cop i alliberi la resta de presos". Sobre la protesta d'avui, el jove ha explicat a Públic que hi ha anat per mostrar el seu desacord amb el rei i perquè considera "imprescindible" continuar amb les "mobilitzacions pacífiques".



La protesta s'ha desconvocat poc després de les 13h, després que davant de l'Auditori els concentrats entonessin cançons com Els segadors, El cant de la senyera o L'estaca i reafirmessin el caràcter d'un moviment que les darreres setmanes ha estat l'epicentre del relat mediàtic, polític i judicial que pretén criminalitzar l'independentisme. Fonts dels CDR també han volgut deixar clar que les properes setmanes continuaran amb la convocatòria d'accions diverses, sempre sota la premissa de la no-violència.

Felip VI proclama la independència del poder judicial

Dins de l'Auditori, Felip VI ha dedicat nua part substancial de la seva intervenció a proclamar la independència del poder judicial, en un moment en què aquesta s'ha posat en dubte per les decisions de la justícia en relació al procés sobiranista. Així, el monarca ha assenyalat que el jutge que surt de l'escola judicial és "independent, inamovible, responsable, sotmès únicament a l'imperi de la llei". "La carrera jurídica requereix imparcialitat, rectitud i un sòlid sentit de la justícia", ha indicat. Felip VI també ha volgut afirmar que els jutges "sempre" podran comptar "amb el suport de la corona".



El president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, per la seva banda, ha elogiat la "fermesa" dels jutges, que estan "responent amb la necessària fermesa als desafiaments" a l'Estat, en clara referència al procés sobiranista. En la mateixa línia, Lesmes ha expressat que els jutges "estan defensant l'Estat de dret davant qualsevol pretensió de menystenir-lo", i que ho fan en uns moments "especialment convulsos i complicats".

A diferència d'altres anteriors lliuraments de despatxos, en aquesta ocasió no han estat convidats els representants del poder polític –amb l'excepció del ministre de Justícia, Rafael Català–. En l'anterior visita del rei a Catalunya, al febrer, amb motiu de la inauguració del Mobile World Congress, el president del Parlament, Roger Torrent, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, van declinar assistir a la recepció prèvia amb el monarca, el conegut com a 'besamans'.