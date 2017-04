El titular d'instrucció número 30 de Barcelona ha imposat una fiança de 9,5 milions d'euros als exdirectius de Catalunya Caixa Narcís Serra i Adolf Todó, així com a altres 39 exmembres del seu consell d'administració, pels sobresous a l'antiga cúpula de l'entitat bancària.



En l'acte, el jutge ha acordat enviar a judici Serra i Todó, així com als altres membres del consell d'administració que van aprovar els sobresous de la cúpula de l'entitat, quan aquesta patia pèrdues i havia estat intervinguda pel Fons de Reestructuració bancària Ordenada (FROB).



El magistrat instructor obliga els encausats a pagar solidàriament una fiança de 2,5 milions al FROB i altres 7 milions a favor de Catalunya Caixa, en previsió de les indemnitzacions a les que poguessin ser condemnats a abonar.



El jutge Julián García Eulate dóna un termini de 30 dies als advocats dels acusats per presentar els seus escrits de defensa, després que les acusacions ja hagin presentat recentment els seus.

Petició de presó

La Fiscalia demana quatre anys de presó per a Serra i Todó perquè els acusa de dos delictes d'administració deslleial, pels sous desproporcionats als consellers de l'entitat en plena crisi, quan aquesta rebia diners del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) que, entre 2010 i 2012, va aportar a aquesta caixa més de 12.000 milions d'euros.



La tesi del fiscal anticorrupció Fernando Maldonado és que, tot i la difícil situació econòmica general, del sistema financer i, especialment de Caixa Catalunya, els sous "no van deixar de pujar" durant 2009, 2010 i 2011.



Entre altres decisions controvertides, es va pagar a Todó una retribució fixa anual de 600.000 euros -que després fins i tot va augmentar- a la que calia sumar una retribució variable del 35% del total, condicionada al compliment d'objectius.

Es va establir per a ell una clàusula de prejubilació a partir dels 60 anys per la qual cobraria fins als 67 una renda mensual del 90% del seu sou, i a partir dels 67 "una renda vitalícia" el 80% del que s'ha rebut dels 12 mesos anteriors.



Una altra clàusula establia que, en cas de morir, la seva filla podria rebre una pensió vitalícia pel 50% de la retribució cobrada per Todó els últims dotze mesos.

En total, Todó va percebre més de quatre milions d'euros entre 2008 i 2012 -sumant les retribucions fixes i les variables- al que cal afegir aportacions al pla de pensions.

Cobraments de Serra

A Serra, a més de "elevats emoluments en concepte de dietes" per presidir les comissions i el consell d'administració -que van oscil·lar entre 24.801 i 135.707 euros a l'any-, a partir de 2007 se li va assignar un sou a majors de 175.000 euros anuals.



La Fiscalia també al·ludeix a "les escandaloses i milionàries indemnitzacions" a altres membres del consell d'administració en el marc de la irresponsable política de retribucions -en paraules del Ministeri Públic-, a compte de les dimissions que es van produir després de la fusió el 2010 de la Caixa d'Estalvis de Tarragona i de Manresa amb Caixa Catalunya.



Concretament, la Fiscalia demana per a Serra, Todó i altres 15 exconsellers quatre anys de presó per dos suposats delictes d'administració deslleial, mentre que als altres 24 els acusa només d'un d'aquests delictes, amb la qual cosa sol·licita per a ells dos anys de presó .



El mateix fiscal va presentar recentment una altra denúncia davant l'Audiència Nacional acusant Serra, Todó i altres 13 exalts càrrecs de ser responsables d'un "forat" a l'entitat d'uns 720 milions d'euros per diferents operacions immobiliàries entre 2000 i 2007.