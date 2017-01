La Fiscalia del Suprem demana nou anys d'inhabilitació per a Homs per prevaricació i desobediència

MADRID.- El fiscal ha enviat al Tribunal Suprem l'escrit d'acusació en el qual demana a l'alt tribunal que obri judici oral contra el diputat i exconseller de Presidència de la Generalitat Francesc Homs i l'inhabiliti per exercir càrrec públic durant nou anys per prevaricar i desobeir el Tribunal Constitucional.



El jutge instructor de la causa seguida al Tribunal Suprem contra Homs per la consulta independentista del 9N va preguntar el passat desembre al fiscal si sol·licitava l'obertura de judici oral formulant escrit d'acusació o bé el sobreseïment de les actuacions. El fiscal ha respost demanant que es jutgi Homs per prevaricació i desobediència al Tribunal Constitucional en relació amb la consulta del 9N, delictes que, de resultar provats, comportarien una condemna per inhabilitació per al dirigent del PDECat.

Via penal contra la Mesa del Parlament



La fiscalia li ha demanat al Tribunal Constitucional que li remeti l'incident per desobediència a l'alt tribunal obert a la Mesa del Parlament en relació amb la convocatòria del referèndum d'independència, cosa que representa un pas previ a una querella contra els implicats. L'alt tribunal va suspendre cautelarment -el passat 14 de desembre- la resolució del Parlament de Catalunya que preveu un referèndum el 2017, en haver admès a tràmit l'incident d'execució de sentència presentat pel Govern en contra d'aquella decisió.



En la tramitació d'aquest incident el TC va demanar al·legacions a la fiscalia, i és en la seva resposta a aquesta petició en la qual la fiscalia assenyala la possible desobediència i demana al TC que dedueixi testimoni. El TC va demanar també les seves al·legacions als afectats: la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; la resta de membres de la Mesa; el secretari general de la cambra; el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els altres integrants de l'executiu català.



A tots ells els advertia el TC del seu deure d'"impedir o paralitzar" qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió acordada i els s'advertia de les "eventuals responsabilitats, inclosa la penal, en què poguessin incórrer". És a dir, els advertia que, de no assumir la suspensió del referèndum, podrien incórrer en desobediència.



En les seves al·legacions el fiscal assenyala que l'alt tribunal de deduir testimoni dels fets, el que suposaria enviar la causa al ministeri públic i que molt probablement aquest presentés una querella com la que ja va presentar contra Forcadell en l'anterior incident per desobediència al TC obert per actuacions del Parlament. El TC no ha rebut encara les al·legacions de les defenses i no hi ha cap decisió adoptada, pas imprescindible perquè la fiscalia, eventualment, actuï.

El ministre Catalá veu una "barbaritat" acusar el govern espanyol d'utilitzar la Fiscalia en favor seu

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha titllat aquest dimarts de "barbaritat" que Francesc Homs, acusi el govern espanyol d'utilitzar a la Fiscalia de l'Estat en benefici seu. En una entrevista a Onda Cero, Catalá ha advertit que si una persona amb responsabilitats polítiques "posa en qüestió el funcionament de la democràcia" a Espanya està "fent un flac servei a la seva responsabilitat i a l'Estat de dret".