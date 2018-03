La Fiscalia demana llibertat sota fiança per Joaquim Forn, per ordre del Fiscal General

El Tribunal Suprem (TS) estudia aquest dimarts el recurs de Jordi Sànchez, candidat a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, contra l'acte del jutge del passat 6 de febrer en el qual va rebutjar la possibilitat de permetre la seva sortida de presó per tal de ser present al debat del Parlament per la seva investidura.



Els magistrats del Suprem també estudien la petició de lllibertat de l'ex-conseller d'Interior Joaquim Forn, que podria sortir en llibertat si accepten la petició que fa la Fiscalia, que ara demana una fiança de 100.000 euros perquè pugui sortir de presó.



Tots els diputats del grup parlamentari Junts per Catalunya (JxCat) han presentat, d'altra banda, un recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional (TC) en el qual també reclamen l'alliberament de Sànchez perquè pugui ser investit.

Aquest dimarts, però, també s'ha fet públic de manera prou explícita que JxCat ja ha posat sobre la taula de negociacions amb ERC el nom de Jordi Turull com a candidat alternatiu a la Presidència de la Generalitat. Així ho ha explicat des de Ginebra la consellera d'Agricultura exiliada Meritxell Serret (ERC), que ha posat en valor la trajectòria de Turull i l'ha considerat com a bon candidat per ser el nou president. Tot això indicaria que JxCat i ERC no preveuen canvis en l'actitud dels magistrats dels alts tribunals i que buscaran el suport parlamentari dels diputats de la CUP per tal de comptar amb el suport suficient per fer possible la formació d'un govern independentista sota la presidència de Turull. El debat d'investidura podria tenir lloc la setmana que ve.



Meritxell Serret, no obstant això, s'ha desdit poc més tard del que havia dit en les declaracions a Televisió de Catalunya. Amb una piulada a xarxes socials ha afirmat que el seu candidat segueix essent Jordi Sànchez.

Ha estat confusió meva fruit de les publicacions a la premsa. Creia que JxC l'havia proposat formalment i per això he expressat la meva opinió sobre en Jordi Turull.

El candidat és qui proposa JxC i és Jordi Sánchez. https://t.co/Z6d0RLTDHE — Meritxell Serret (@MeritxellSerret) 20 de març de 2018

Fiança de 100.000 euros

Tot queda pendent de la decisió del Suprem després de les vistes sobre les peticions d'alliberament de Sànchez i també de l'ex-conseller d'Interior Joaquim Forn. En aquest cas, la fiscalia ha demanat que sigui posat en llibertat sota fiança de 100.000 euros. Forn havia estat traslladat a Madrid des de la presó d'Estremera, però no ha fet acte de presència davant els magistrats, s'ha quedat als calabossos de l'Audiència i ha deixat la defensa del seu recurs en mans del seu advocat.



El canvi de posició de la Fiscalia en relació a l'ex-conseller es deu, segons Televisió de Catalunya, a una ordre directa del Fiscal General de l'Estat, Julián Sánchez Melgar, que considera que Forn es troba prou allunyat de la vida política i té problemes de salut.