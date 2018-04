La Fiscalia 'investiga' l'Ajuntament de Barcelona per la convocatòria de consultes

Bones notícies per Agbar, la companyia que controla el servei d'aigua barceloní des de fa 150 anys. La Fiscalia de Barcelona investiga a l'Ajuntament per un delicte de revelació de secrets, arran de la multiconsulta que el consistori vol celebrar per preguntar als ciutadans, entre altres coses, sobre la municipalització de l'aigua. Fa un mes, es va conèixer que l'empresa havia interposat un recurs d'alçada contra l'admissió a tràmit de la iniciativa, ja que, segons Agbar, l'Ajuntament no té competències per preguntar sobre aquesta matèria.



En aquest cas, la Fiscalia de Barcelona ha obert diligències després que l'Associació per la Transparència i la Qualitat Democràtica denunciés el consistori. Segons ha informat un portaveu del ministeri públic, la fiscal Ana Maria Torres investiga si l'Ajuntament ha pogut incórrer en un delicte de revelació de secrets per la licitació dels serveis tècnics necessari per celebrar la multiconsulta projectada, que segons els denunciants, podria constituir una cessió il·legal de dades del padró municipal i de menors a l'empresa que resulti l'adjudicatària.

No són els primers recursos interposats per aturar una possible gestió pública de l'aigua. El passat desembre, just quan 40 entitats van començar a recollir signatures per tirar endavant una iniciativa ciutadana per forçar a l'Ajuntament a fer aquesta consulta, la Delegació del Govern espanyol a Catalunya i la Cambra de Concessionaris i Empreses Vinculades al Sector Públic (CCIES) van interposar recursos contra el reglament de participació ciutadana del consistori, que regula la celebració de consultes provinents d'iniciatives ciutadanes. El vicepresident de la CCIES és l'Alberto Martínez Lacambra, alhora director general d'Agbar.



En aquesta consulta, segons les condicions del reglament, podran votar els majors de 16 anys empadronats a Barcelona. Els dies vinents se celebrarà el ple extraordinari en què es pactaran les preguntes que inclourà el procés. La multiconsulta no es preveu de caràcter vinculant; només se celebrarà per conèixer l'opinió dels veïns i les veïnes de la ciutat sobre la municipalització de l'aigua i la construcció d'hotels en alguns punts de la ciutat.