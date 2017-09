La Fiscalia Superior de Catalunya demanarà als Mossos d'Esquadra que precintin amb material inviolable, que no es pugui destruir, els col·legis electorals designats per al referèndum de l'1 d'octubre i que desallotgin abans del 30 de setembre a les persones que siguin dins.



En la instrucció del fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, recollida per Europa Press, que es preveu traslladar aquest dimecres a la reunió amb comandaments policials, demanarà que s'identifiqui a les persones que estiguin al centre i participants en l'ocupació i s'incautin especialment urnes, equips informàtics, paperetes, documentació i propaganda.

El fiscal demanarà als Mossos que també vigilin la integritat dels precintes fins a les 21 hores de l'1 d'octubre, de l'informin de si hi ha casos en què es trenca aquest precinte, a més d'assegurar que no es constitueixen les taules.

L'ordre de la Fiscalia inclou també que es faci efectiva la prohibició, fins i tot, de votar al carrer i , més en concret, que s'impedeixi en un radi de 100 metres de cada centre.



En una ordre enviada aquest dimarts al major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, la Fiscalia demana a la policia catalana que garanteixi que no es pugui accedir als locals que està previst que acullin urnes i que s'eviti la constitució de meses electorals mitjançant un "ampli dispositiu" policial.



(Hi haurà ampliació)