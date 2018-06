Foment anuncia que eliminarà els peatges quan finalitzin les concessions d'autopistes

El Ministre de Foment, José Luis Ábalos, vol eliminar els peatges de les autopistes. Les primeres en beneficiar-se d'aquesta iniciativa seran aquelles amb concessions que finalitzen aviat: l'AP-1 entre Burgos i Armiñón, l'AP-4 entre Sevilla i Cadis i l'AP-7 entre Alacant i Tarragona. Aquest últim tram serà el primer a Catalunya on els conductors no hauran de pagar per circular-hi.



Ábalos també ha dit que aquest anunci genera un precedent per les autopistes amb concessions que finalitzen el 2021: l'AP-2 entre Saragossa i el Mediterrani català i els trams de l'AP-7 que segueixen entre Tarragona i La Jonquera i Montmeló i El Papiol, uns 479 kilòmetres en total. Aquest cap de setmana, el ministre deixava clar la seva posició a l'escola d'estiu del PSC: "Em pregunten, quan acabaràs amb el peatge de l'AP-7? El Desembre de 2019 s'acaba la concessió, el desembre de 2019 acaba. Però clar, perquè això passi ens heu de votar".

Ábalos també ha comentat la fallida de les autopistes a Madrid. Diu que la informació que l'han traslladat de l'anterior govern "no és molt coincident en termes dels ingressos que podria reportar aquesta relicitació, ni tampoc en els costos que ha d'assumir l'Estat tant per responsabilitat patrimonial de l'Estat (RPA com per les expropiacions o per altres costos pendents d'assumir". Segons el ministre, les xifres que l'han traslladat els responsables del departament és que els ingressos previstos per la licitació són de 700 milions i la RPA entre 2.000 i 2.600, unes xifres que disten dels 1.000 milions que esperava obtenir l'Executiu i els 1.800 que tenia previst abonar.

Sistema de vinyeta

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha valorat positivament l'anunci d'Ábalos i creu que afavorirà el sistema de vinyeta a Catalunya que el Govern anterior havia valorat implantar. Es tracta d'una forma de pagament anual que funciona a països com Àustria o Suïssa, amb la qual els conductors abonen una quota un cop l'any per fer ús de les autopistes. Per certificar aquest pagament, enganxen un adhesiu al cotxe per travessar les barreres dels peatges.



Ho ha dit a la roda de premsa posterior a la reunió del president català, Quim Torra, amb els representants de sindicats i patronals. Artadi ha admès que la mesura del ministeri "pot ajudar" a l'objectiu de la Generalitat d'establir la vinyeta, tot i que els agradaria que els peatges s'eliminessin abans del previst, fent referència a la possibilitat d'acabar amb les concessions privades del 2021. Per a l'executiu català, la vinyeta suposaria garantir "l'equitat territorial" a Catalunya, ja que s'acabaria amb la diferència de tarifes existents a cada via i punt geogràfic, segons Artadi.