Forcadell denuncia que l'Executiu vol dictar el que es pot parlar i el que no al Parlament de Catalunya

BARCELONA. "Cap tribunal pot impedir que al Parlament es discuteixi sobre la independència o sobre qualsevol cosa que interessi a la ciutadania", ha afirmat Carme Forcadell poques hores després d'haver declarat davant el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, per la investigació oberta contra ella per haver autoritzat un debat parlamentari sobre el procés constituent, conegut com a full de ruta per a la independència del país.

​

La presidenta del Parlament de Catalunya ha agraït les mostres de solidaritat que ha rebut d'alcaldes, regidors, governants, entitats, sindicats i, "sobre tot dels ciutadans", ha dit, remarcant que les entèn com a demostració de suport a la cambra legislativa que presideix, perquè "el que està en joc és la democràcia i no el futur polític d'una persona o d'una altra".



"El que ha passat avui és inconcebible en un Estat realment democrátic. En cap país democrátic es pot perseguir el debat de les idees", ha insistit.

​







Forcadell també ha assegurat que va actuar en exercici de les seves funcions: "haver actuat de manera diferent hauria significat la vulneració del reglament".



Ha denunciat que el poder Executiu espanyol "utilitza el poder judicial per coartar l'exercici d'un dret democràtic". Fins ara anul·laven lleis aprovades pel Parlament, ha dit: "però ara pretenen dictar el que es pot parlar o no" en seu parlamentària", "pretenen que el Parlament s'autocensuri i això no passarà".



La presidenta ha garantit que "sempre el debats del carrer entraran a la cambra" i ha reiterat que ara "actuaria de la mateixa manera" que ho va fer quan es va sotmetre a discussió i votació el treball de la Comissió d'Estudi sobre el Procés Constituent.



"Ens mantindrem ferms en defensa de la democràcia i la llibertat d'expressió", ha conclòs.