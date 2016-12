Forcadell rep el suport del Parlament i el TC notifica al Govern l'inici d'una nova 'investigació'

BARCELONA. El Parlament ha aprovat aquest dimecres, amb els vots de Junts pel Sí (JxSí), Catalunya Sí Que És Pot i la CUP, una resolució en defensa de la presidenta de la cambra catalana, Carme Forcadell, mentre els membres del Govern rebien un advertiment del Tribunal Constitucional (TC).



JxSí i la CUP havien presentat una proposta de resolució, retocada finalment per sumar a l'acord als 'comuns', que surt en defensa de Forcadell, investigada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per prevaricació i desobediència al TC en haver permès que el ple votés el passat 27 de juliol les conclusions de la comissió d'estudi del procés constituent.



Després que Forcadell, que podria acabar sent inhabilitada, declarés davant del TSJC el passat divendres, els grups sobiranistes han aprovat una resolució de "defensa de la llibertat d'expressió i del dret d'iniciativa dels diputats del Parlament i de compromís de preservar-los per mitjà de tots els seus òrgans rectors ".









La resolució ha prosperat amb 81 vots a favor (JxSí, CUP i Catalunya Sí Que És Pot) i 50 vots en contra, de Ciutadans, PSC i PPC.



El text considera que la "imputació penal" de Forcadell i dels membres de la Mesa del Parlament seria una "vulneració de la inviolabilitat parlamentària" i un fet "sense precedents a la UE i les democràcies consolidades" i afegeix que "criminalitzar" l'activitat parlamentària és una "greu amenaça per a la democràcia".



La resolució rebutja els "intents de judicialitzar els conflictes de naturalesa política", expressa el "ple suport" a la presidenta Forcadell i reafirma la "sobirania" del Parlament.



Justament mentre s'estava debatent la iniciativa a l'hemicicle, els membres del Govern han rebut de mans de funcionaris judicials els advertiments del TC en els quals se'ls notifica l'obertura d'una nova investigació per l'aprovació a l'octubre d'una resolució en suport de la celebració d'un referèndum.



Just quan el portaveu adjunt de Ciutadans, Fernando de Páramo, es trobava al faristol del Parlament acusant de "victimisme" als independentistes, han entrat a l'hemicicle diversos consellers brandant les notificacions, entre els aplaudiments de la bancada sobiranista.



També el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras, han rebut el document, en el qual se'ls avisa del "deure d'impedir" qualsevol iniciativa relacionada amb resolucions ja suspeses del procés sobiranista i els adverteix de possibles conseqüències "penals".



A la sessió de control al president català, Puigdemont ha afirmat que el Govern de Mariano Rajoy està cada vegada més "aïllat" a les Corts, una situació que ha contraposat als "suports internacionals" recaptats per Forcadell.



Puigdemont, que divendres presidirà la cimera al Parlament amb partits i entitats sobiranistes per planificar el referèndum de 2017, ha subratllat que aquest és l'objectiu que més "uneix" als catalans.



El cap del Govern, Mariano Rajoy, va conversar precisament fa uns dies amb Puigdemont, encara que no van tancar cap reunió per veure's pròximament.



El coordinador general del PP Català, Xavier García Albiol, ha instat el president a deixar d'actuar com un "clon" d'Artur Mas i a apostar per "sumar", en lloc de seguir amb la "deriva radical".



El Govern i el PPC han protagonitzat un altre picabaralla en el transcurs del ple, quan la diputada popular Esperanza García, en una interpel·lació, ha denunciat que l'Institut d'Estudis de l'Autogovern del Govern és un "fosc comitè per donar un cop a la democràcia", al que la consellera de la Presidència, Neus Munté, ha replicat acusant el PP de no "condemnar" el franquisme.



La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, i el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, s'han centrat en acusar el Govern de quedar curt en les partides pressupostàries per a 2017 destinades a sanitat i educació.



Mentrestant, l'alcaldessa de Barcelona, ​​Ada Colau, que avui s'ha reunit amb el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, ha assegurat que anirà a la cimera sobiranista de divendres "a escoltar", encara que ha lamentat que la Generalitat no hagi presentat una proposta de cara a la cimera perquè puguin "valorar-la".



Millo ha opinat que la posició que mantingui Colau a la cimera serà "il·lustrativa", atès que les posicions dels assistents "seran matisadament diferents".