Gabriel Rufián: "Si jo fos de Vallecas seria segurament votant de Podem"

MADRID.- Gabriel Rufián (1982) és fill i nét d'emigrants andalusos, i va néixer a la ciutat obrera de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). El seu avi, com explica durant l'entrevista que Pablo Iglesias li va fer a Otra Vuelta de Tuerka, va tenir un paper fonamental per al Gabriel que coneixem ara: "El meu avi patern era un paleta republicà que mai havia anat a l'escola". Quan tot just es parlava d'independentisme "ell ​​ens va transmetre que estàvem en un altre país, en una nació sense Estat i que tard o d'hora aquest poble s'alçaria", recorda Rufián.



Aquestes vivències, expliquen la seva militància a la plataforma de castellanoparlants independentistes Súmate, a la que es va vincular el 2014. Tot i que no havia militat prèviament en cap organització ni sindicat, Rufián assenyala que la politització li ve de casa: "Els meus pares es van conèixer en un míting de Bandera Roja", rememora. "Jo m'he criat amb una foto del Che al menjador de casa i em sabia els noms dels ministres abans que els dels futbolistes", afegeix.

Des que al novembre de 2015 va anunciar-se que encapçalaria la llista d'Esquerra Republicana de Catalunya, les seves intervencions s'han fet virals.



Durant l'entrevista, Iglesias recorda una anècdota al Congrés que el va terroritzar: "els de Ciutadans et van insultar, i encara que això no va sortir als mitjans de comunicació, et van dir que estàs intentant fer-te perdonar teu origen". "Ciutadans representa el pitjor de la política, és un partit nascut per anar en contra de la identitat", respon el diputat d'ERC. "Figures com la meva, que reflecteixen que el procés ha transcendit qualsevol origen, els fan molt de mal perquè van a la línia de flotació del seu discurs", explica Rufián. De fet, el primer discurs de Gabriel Rufián al Congrés, va ser en aquesta línia, "jo sóc el que vostès anomenen un xarnego", va dir.



Sobre la conjuntura política actual comenta: "Per a molts de nosaltres el procés és simplement un canvi revolucionari. I a mi em van ensenyar que no hi ha res més revolucionari que un procés d'autodeterminació". No obstant això, "el fet de veure a Carme Forcadell enfront d'un jutjat i Billy el Niño assegut al Retiro, demostra que lluny que estem de canviar-ho tot", sentencia.



"Entenc perfectament que hi hagi algú de Vallecas que vulgui votar que no. Si jo fos de Vallecas seria segurament votant de Podem", conclou. "I si tu fossis de l'Hospitalet, series independentista", li diu Rufián a Iglesias. "Bé o potser seria d'En comú Podem", li replica aquest.