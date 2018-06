Gairebé una trentena de diputats del Parlament són també regidors

L'acumulació de diversos càrrecs electes en una única persona no ha desaparegut. Ara bé, és cert que cada cop més determinades formacions polítiques prohibeixen -ja sigui per estatuts o per règim intern- una pràctica molt habitual en els partits més tradicionals, en què alcaldes o regidors són alhora diputats autonòmics o estatals. Si es fa una ullada a les set forces polítiques amb representació al Parlament, només Catalunya en Comú Podem i la CUP tenen el conjunt dels diputats amb un únic càrrec electe. En tots els altres casos -Ciutadans, Junts per Catalunya, ERC, PSC i PP- hi ha diversos exemples de parlamentaris que simultàniament ostenten algun càrrecs a l'ajuntament del seu municipi.



El cas més cridaner, però, és el de Ciutadans, bàsicament perquè durant força temps la formació que lidera Albert Rivera ha fet bandera discursiva d'una suposada regeneració política i, a més a més, els seus estatuts dictaminen que és incompatible tenir dos càrrecs electes al mateix temps, si bé hi introdueix un matís. Només al Parlament de Catalunya, cinc diputats de C's són alhora regidors.



Pel que fa a la resta, JxCat té vuit parlamentaris que alhora són càrrecs locals, tots ells associats al PDECat: Albert Batet, alcalde de Valls; Imma Gallardo, regidora de Sort; Lluís Guinó, alcalde de Besalú; Marta Madrenas, alcaldessa de Girona; Jordi Munell, alcalde de Ripoll; Ferran Roquer, alcalde de Borrassà; Marc Solsona, alcalde de Mollerussa; i Francesc Ten, regidor a Tortellà. ERC va més enllà i en té nou: Sergi Sabrià, regidor a Palafugrell; Jordi Albert, regidor a Sant Andreu de la Barca; Ariadna Delgado, regidora a Sant Vicenç de Castellet; Montserrat Fornells, alcaldessa a Vilanova de l'Aguda; Noemí Llauradó, regidora a Reus; Mònica Palacín, regidora a Pineda de Mar; David Rodríguez, alcalde de Solsona; Bernat Solé, alcalde d'Agramunt; i Francesc Vilaplana, regidor a la Seu d'Urgell.



El PSC en suma quatre: Rosa Maria Ibarra, regidora a Valls, Marta Moreta, regidora a Manlleu; Òscar Ordeig, regidor a la Seu d'Urgell; i Jordi Terrades, regidor a Granollers. I tot i comptar només amb quatre diputats, el PP en té dos que també són regidors, són Xavier García Albiol (Badalona) i Alejandro Fernández (Tarragona).



En concret, l'article 45 dels estatuts de C's, aprovat a l'assemblea celebrada el febrer de 2017, estableix, literalment, que "cap persona podrà exercir dos càrrecs públics electes en representació del partit de forma simultània. No obstant, tal incompatibilitat podrà ser dispensada pel Consell General". Format per 125 membres, el Consell General és el màxim òrgan del partit de dretes entre assemblees. Aquesta teòrica incompatibilitat no és un element nou a C's, que en els anteriors estatuts, aprovats el 2014, ja la reflectia, si bé amb un afegit important. Ja aleshores el Consell General podia dispensar-la, però només durant un període màxim d'un any, una limitació temporal que va desaparèixer en la reforma aprovada a la darrera assemblea.



Una responsable de l'àrea de comunicació del partit explica a Públic que aquesta dispensa es fa "davant de situacions excepcionals" i és "degudament motivada i aprovada pel Consell General". Afegeix que "per exemple, hi ha hagut diputats al Parlament que han compatibilitzat aquests mesos el seu càrrec de diputat amb el de regidor. La raó és que degut a la inestabilitat política a Catalunya, es va considerar que fins que no hi hagués govern [de la Generalitat] compaginessin ambdós càrrecs". Un cop format, ara sí que definitivament, el govern de Quim Torra, els diputats haurien de deixar els seus càrrecs de regidors, un fet que s'haurà de comprovar durant les properes setmanes.



Els cinc diputats catalans de C's que alhora ocupen un càrrec com a regidors són Héctor Amelló, José María Cano, Múnia Fernández-Jordán, Dimas Gragera i Manuel Rodríguez. Amelló acumula càrrecs a tres administracions, a banda de tenir diverses responsabilitats orgàniques. En concret, és regidor portaveu a l'Ajuntament de Figueres del grup de C's i conseller comarcal de l'Alt Empordà des de les eleccions locals de maig de 2015. A més a més, és el secretari d'acció institucional del comitè territorial de Girona del partit i en el passat va ser-ne coordinador de l'agrupació local de Figueres i assessor del grup municipal de la formació a Girona. Cano també és regidor portaveu, del grup municipal de Premià de Mar, i conseller comarcal, del Maresme, des del 2015. Fernández-Jordán és regidora a l'oposició de Sant Cugat del Vallès i, alhora, consellera comarcal al Vallès Occidental.



Dimas Gragera acumula càrrecs electes i orgànics. Regidor i portaveu del grup municipal del partit a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, també coordina l'activitat dels grups institucionals de la formació a la demarcació de Barcelona. Finalment, és membre del consell general de la formació. Curiosament, aquest és l'organisme que ha de donar el vistiplau a la dispensa de la incompatibilitat per acumular més d'un càrrec electe, de la que actualment es benefica el mateix Gragera. Manuel Rodríguez de l'Hortellerie de Fallois és regidor i portaveu del grup municipal de C's a l'Ajuntament de Sitges des de les eleccions municipals de 2015 i, alhora, portaveu del grup del partit al consell comarcal del Garraf des del mateix moment. En qualsevol cas, la incompatibilitat de càrrecs que fa C's és clarament menys estricta que la dels Comuns o la CUP.