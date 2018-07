La Generalitat demana relaxar l'objectiu de dèficit i que s'aixequi el control dels comptes

Dues peticions econòmiques ben clares: el Govern de la Generalitat ha demanat aquest dijous a l'Executiu central que relaxi l'objectiu de deute fixat per a Catalunya fins a un 0,4% del PIB, en comptes del 0,1% vigent, així com que s'aixequi el control dels comptes de la Generalitat que es va instaurar el 2015 sobre els préstecs que rep l'administració autonòmica de l'Estat a través del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA). Les dues demandes les ha transmès el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, en una doble trobada a Madrid amb la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, i amb la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.



Aquesta ha estat la primera reunió de treball entre membres dels dos executius després de la reunió de dilluns del president de la Generalitat, Quim Torra, i el president del Govern central, Pedro Sánchez, prèvia a les trobades de la comissió bilateral Generalitat-Estat, que s'ha de reactivar en datat propera, després que hagi estat paralitzada des del 2011. Aragonès ha explicat que Montero s'ha compromès a estudiar les peticions catalanes, i que aquestes es tractaran en profunditat en aquesta comissió. Aragonés, de fet, ha insistit en aquest punt, quan ha afirmat que la Generalitat té la voluntat que aquests punts es tractin de forma bilateral, i no en en el marc d'institucions comunes a totes les Comunitats Autònomes, com ara el Consell de Política Fiscal i Financera, on hi participen l'Estat i les CCAA.

Voluntat de d

Tant Aragonés com Calvo han subratllat, després de la trobada, la voluntat de diàleg entre ambdues parts, tot i les diferències en qüestions de fons, i singularment la petició catalana que es reconegui el dret a l'autodeterminació de Catalunya. Calvo ha volgut llegir la reunió en un context de "normalitat" de les relacions entre l'Estat i les CCAA, amb el matís que, en el cas de Catalunya, hi ha "raons que tots coneixem i no se'ns escapen". "Necessitem portar al diàleg i a la política el que ha de ser normal en els problemes de Catalunya en el context de l'Estat espanyol", ha assenyalat.



Aragonès, per la seva banda, s'ha mostrat pessimista pel que fa a la qüestió de l'autodeterminació, en què no hi eu un acord. Per contra, ha explicat que aquest desencontre en projectes polítics "molt allunyats" no ha d'impedir buscar un acord en matèries que afectin "la gestió del dia a dia", en què sí que hi veu una "oportunitat" d'arribar a acords.



Sobre la comissió bilateral, prevista a l'Estatut però que no es reuniex des del 2011, es preveu que es torni a reunir a l'agost, amb la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, presidint la part estatal, i el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Ernest Maragall, al capdavant de la part catalana.