La Generalitat garanteix el vot de tots els ciutadans: "Hi ha alternatives"

Tos els ciutadans de Catalunya podran votar diumenge i els resultats seran vàlids. Ho ha repetit diverses vegades el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, a la roda de premsa que han ofert al Centre Internacional de Premsa de Mediapro aquest divendres juntament amb el portaveu del Govern, Jordi Turull, i el conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva. Al final de la compareixença i , de forma sorpresa, han volgut mostrar als periodistes una urna. Les urnes de diumenge seran de plàstic, amb tapa negra i l'escut de la Generalitat.

Urna que han mostrat al final de la compareixença.

De cara al diumenge hi ha cridades a votar 5,3 milions de persones a 2.315 col·legis electorals que acolliran 6.249 meses. Les meses electorals han estat conformades com habitualment, s'han enviat notificacions en base al cens, com es fa en tots els processos electorals. Així mateix, 7.235 persones voluntàries col·laboraran en el dispositiu i en tasques de suport als punts de votació.



El Govern català ha volgut enviar un missatge de calma i de normalitat. Turull en català, Romeva en anglés i Junqueras en castellà, han atés les demandes de periodistes de tot el món i han volgut deixar clar un missatge: "Ni el Govern de Catalunya ni els ciutadans de Catalunya no estan fent res dolent", ha dit Junqueras. I Romeva ha repetit als periodistes internacionals: "Un referèndum no pot ser considerat un crim ni ser tractat com a tal".



Resultats vàlids

Planava el dubte sobre com serà el recompte o si seran vàlids els resultats en cas de tancar-se col·legis. I Junqueras els ha resolt ràpid, repetint vegada rere vegada que diumenge "els ciutadans votaran amb la mateixa actitud cívica i responsable que sempre han demostrat". Ha demanat Junqueras que els ciutadans "no caiguin en les provocacions d'aquells que volen impedir el vot" i que la Generalitat fa "tot el possible perquè tots els ciutadans puguin votar, també els que no comparteixen els nostres objectius", ha dit.



Junqueras: "Els èxits de la democracia a qualsevol lloc són un èxit per la democràcia a tot el món"

Junqueras ha començat definint Catalunya com un país compromés i responsables en els afers econòmics i polítics i ha explicat que "posar el futur d'una societat en mans dels ciutadans no es fer res dolent". Considera que el referèndum "és una enorme oportunitat per la societat catalana però també l'espanyola". I ha afegit que "els èxits de la democracia a qualsevol lloc són un èxit per la democràcia a tot el món".



Pel que fa a la repressió per part del govern central, ha dit que les persones detingudes el dia 20 "son totes persones honestes i honrades que traballen a consciència al servei de la ciutadania, quelcom que no poden dir aquells qui ordenen les detencions, l'assalt a edificis públics o la incautació de pals i cubells". També ha qualificat de "situació d'excepció a Europa" els fets repressius de les últimes setmanes a Catalunya.



(Seguirà ampliació)