El conseller d'Economia i vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha comunicat al ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, que deixarà d'enviar els informes setmanals sobre les despeses de la Generalitat, segons es diu a una carta enviada per Junqueras a la qual ha tingut accés Europa Press.



Junqueras avisa que ja no certificarà per escrit el detall de despeses setmanals -com va requerir el Govern per controlar que no es destinen partides pressupostàries a l'1-O-, si bé la Generalitat manté el seu "compromís amb l'estabilitat pressupostària".



Argumenta Junqueras que el règim jurídic aprovat la setmana passada pel Parlament per regular i garantir la celebració del referèndum és incompatible amb les mesures establertes en l'acord de la Comissió Delegada d'Assumptes Econòmics (CDGAE) de 21 de juliol, pel qual es van adoptar "mesures addicionals per garantir a Catalunya la prestació dels serveis públics en defensa de l'interès general i en compliment de la Constitució i les lleis", que requeria els informes setmanals sobre les despeses de l'executiu català.



Junqueras considera que les mesures establertes en l'acord de CDGAE "suposen un control polític que no té cap relació amb els objectius d'estabilitat pressupostària ni amb les finalitats de la legislació estatal en aquesta matèria".



Per aquesta raó, el Govern ha adoptat un nou acord mitjançant el qual "s'eximeix i dispensa als responsables pertinents la tramesa de la informació requerida" per l'acord de CDGAE de 21 de juliol.

Estabilitat pressupostària

Junqueras ha subratllat que el compromís de la Generalitat amb l'estabilitat pressupostària i l'estabilitat financera "es manté inalterable, com es demostra en la millora de la situació econòmica financera de la Generalitat", i ha afirmat que continuarà col·laborant amb el Ministeri en els termes en què s'ha desenvolupat fins al moment.



Ha recordat que, regularment, el Govern comunica al Ministeri el seguiment mensual del Pla d'Ajust, amb la informació necessària per verificar el compliment del compromís amb els objectius de dèficit, deute i despesa pública.



"Malgrat el desacord entre els dos governs sobre la celebració del referèndum d'autodeterminació de Catalunya compartim amb el Ministeri que vostè presideix la necessitat de seguir col·laborant en tots els aspectes que fan referència a l'estabilitat pressupostària i financera de Catalunya i d'Espanya", manifesta Junqueras a la carta.

Voluntat de diàleg

El vicepresident ha manifestat que la voluntat del Govern és "seguir apostant pel diàleg i l'exercici de la democràcia com a forma de resoldre el debat sobre les relacions polítiques entre Catalunya i Espanya".



Ha afegit que, fins al moment, no ha estat possible arribar a un acord amb el Govern central sobre la celebració d'un referèndum, "malgrat les reiterades propostes i peticions" formulades pel Govern i el Parlament, i ha assegurat que la proposta segueix en peu.



El govern espanyol, per la seva banda, ha anunciat que aquest divendres el Consell de Ministres aprovarà nous mecanismes de control de les despeses de la Generalitat.

Querelles i prohibicions

El Ministeri Públic, per la seva part, segueix amb la seva escalada de querelles contra responsables catalans.



La Fiscalia de Barcelona ho ha fet aquest mateix dijous contra els membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya que van ser designats pel Parlament per exercir funcions anàlogues a les d'una Junta Electoral en el referèndum d'autodeterminació convocat per a l'1 d'octubre.



La querella, presentada als jutjats de Barcelona, acusa els membres de la Sindicatura d'un delicte de desobediència i usurpació de funcions, per no fer cas l'ordre de suspensió del referèndum acordada pel Tribunal Constitucional



A més, la Fiscalia Superior de Catalunya ha presentat una querella contra la presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), alcaldessa de Vilanova i la Geltrú (Garraf) i diputada al Parlament de JxSí, Neus Lloveras, i contra el president de l'Associació Catalana de Municipis i alcalde de Premià de Mar (Maresme), Miquel Buch, tots dos de PDeCAT, per contribuir amb actes concrets a la promoció, organització i celebració del referèndum i demana tancar les webs de les entitats.

En l'escrit, que s'ha presentat aquest dijous davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) pels delictes de desobediència, prevaricació i malversació de cabals públics, considera que tots dos han realitzat "actes inequívocs de promoció i organització" del referèndum, tot i els pronunciaments del Tribunal Constitucional, amb l'enviament als alcaldes catalans el model de decret d'alcaldia a favor del referèndum i dels cartells de promoció de la campanya.



En la querella de la Fiscalia sol·licita diverses mesures cautelars al TSJC com que fixi fiances econòmiques per als dos querellats per les responsabilitats pecuniàries en què poguessin incórrer, i, si escau, embargament de béns en la quantia "que prudencialment es fixi".

Ordres de tancament de webs

També demana que tanqui les pàgines web de l'AMI (www.municipisindependencia.cat) i de l'ACM (www.acm.cat), a més que es dirigeixi ofici als alcaldes catalans perquè impedeixin el referèndum, i singularment, imprimir, col·locar o difondre els cartells de foment de la participació, retirant els que ja s'hagin col·locat.



De la mateixa manera, sol·licita a Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra i Policia Nacional que adoptin les mesures necessàries per evitar el referèndum, requisant urnes, sobres electorals, manuals, impresos i cartells de foment de la participació i en favor del 'sí'.

Acusacions

La querella es presenta pels presumptes delictes de desobediència, prevaricació i malversació de cabals públics, els mateixos que consten en els escrits contra el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els membres del Govern per convocar el referèndum, i la presidenta del Parlament , Carme Forcadell, i quatre membres de la Taula per la tramitació de les lleis de desconnexió.



La querella es presenta davant el TSJC per la condició de diputada al Parlament de Lloveras, si bé en el mateix escrit la Fiscalia avisa que en cap cas pot excusar-se en la inviolabilitat perquè aquesta norma "no és un privilegi personal que els immunitzi de responsabilitat per actes manifestament il·legals ".



El fiscal considera que els querellats han actuat malgrat ser perfectament coneixedors dels reiterats pronunciaments del TC sobre la il·legalitat dels actes preparatius de l'1-O.

Cita com a exemple l'enviament des del compte ami@ami.cat, la nit del 6 de setembre, minuts després de l'aprovació de la llei del referèndum al Parlament i la convocatòria de l'1-O, dirigida als alcaldes, en la qual els recomanaven confirmar si hi havia canvis en els locals electorals i remetent un model de decret per demostrar el suport a la consulta.



A més, el 10 de setembre, un cop el Constitucional havia difós públicament la seva decisió de suspendre l'1-O i de notificar-li personalment la seva decisió, Lloveras va enviar un nou correu als alcaldes remetent un informe de l'SITxCAT (secretaris, interventors i tresorers de la administració local per la indepèndencia).



El dia 12, des del compte de l'AMI es va enviar un altre correu sobre l'inici de la campanya electoral pel referèndum incloent dos cartells per fomentar la participació.

"Amb aquestes conductes, els querellats, com a responsables públics municipals i com a màxims responsables de les seves associacions, han posat de manifest la seva total menyspreu als pronunciaments del TC".



Constaten la seva "ferma i inequívoca" intenció d'utilitzar les plataformes d'AMI i ACM per instar de manera decidida i rellevant a centenars d'alcaldes a que promoguin un referèndum inconstitucional.



I prossegueixen que amb aquestes accions comprometen amb això "una pluralitat indeterminada de recursos personals i una quantitat rellevant de recursos materials, amb una clara finalitat delictiva".



"Una qüestió resulta evident: la convocatòria i celebració d'un referèndum implica una despesa de diners públics", de manera que les despeses ja generades i les que es generin en el futur han estat deliberadament destinats a un fi radicalment aliè a la funció pública.

Soraya Sáenz de Santamaría s'adreça alas catalans

La vicepresidenta del gover espanyol, Sáenz de Santamaría, ha insistit que el Govern té previstos tots els escenaris i s'ha dirigit als ciutadans catalans per assegurar que no han de col·laborar i no ho han de fer amb el referèndum d'autodeterminació de Catalunya.



Després de reiterar que s'anirà donant "resposta a cada il·legalitat que es cometi", s'ha mostrat convençuda que els independentistes volen que el Govern "o qualsevol element de l'Estat de dret faci un pas més enllà del que li correspon".



Davant d'això, ha tornat a apel·lar a la llei, així com a la moderació i la fermesa. "No ens tremolarà el pols -ha insistit- en fer el que haguem de fer i sempre dins de la llei".



Soraya Sáenz de Santamaría ha dit a més que li semblava "ridícul" que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, publiciti noves webs del referèndum de l'1-O després de tancar-judicialment la primera d'elles, i ha assegurat que totes seran "pa de un dia ".



Ha presumit de saber per endavant que la Generalitat obriria una altra o diverses pàgines web a favor del referèndum després que fos tancada per mandat judicial l'oberta inicialment.



Però ha recalcat que les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat tenen una gran experiència en la lluita contra el cibercrim i ha mostrat absoluta confiança en els experts contra delictes informàtics.



La vicepresidenta ha reconegut que en l'actualitat no hi ha cap via de diàleg amb el Govern català perquè no és possible.



"Si el senyor Puigdemont vol un diàleg, hauria de fer marxa enrere absolutament en tot", ha declarat.