El Govern central treballa en el document enviat per Torra per donar repostes concretes a les seves demandes

La ministra d'Administracions Públiques, Meritxell Batet, i consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, estan preparant amb detall la trobada que tindrà lloc el proper 9 de juliol entre el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Quim Torra.



Les dues dirigents s'han conjurat per no entrar en cap encreuament de declaracions i treballar discretament sobre el contingut de la trobada, que volen que vagi més enllà que una simple visita protocol·lària per restablir relacions institucionals.



Per a això, segons fonts consultades, s'està prenent com a base un document que ha enviat ja Torra a la Moncloa sobre els temes que vol plantejar-li a Pedro Sánchez en la reunió, similar en molts aspectes al que en el seu dia els expresidents Artur Mas o Carles Puigdemont van lliurar a l'expresident del Govern central Mariano Rajoy.

L'executiu central vol anar a la reunió amb els deures fets, i està treballant sobre el document per donar respostes concretes i clares a les peticions del president de la Generalitat.



Tal i com es coneix fins ara, el govern de Pedro Sánchez està disposat a posar en marxa la creació de la comissió bilateral, a desenvolupar en lleis orgàniques alguns dels articles declarats inconstitucionals del TC, a baixar la conflictivitat judicial entre els dos executius i fins i tot tractar l'assumpte de la lleva del deute.



La línia vermella, com ha dit Sánchez en reiterades ocasions, és la celebració d'un referèndum per la independència, que mai serà pactat tot i que es proposi com a no vinculant.

Sánchez, que vol baixar la conflictivitat a qualsevol preu abans de la reunió, està esperançat que la trobada serveixi per obrir una nova etapa entre els dos govern, encara que és el primer que és conscient que el camí no serà fàcil.



Per això, fonts del Govern central descarten totalment que s'hagin plantejat la suspensió de la reunió, com ha demanat el PP, per diverses declaracions de Torra o pel seu anunciat boicot a la Casa Reial. L'ordre de Sánchez és evitar la confrontació i baixar el to d'enfrontament en la tesi que dos no es barallen si un no vol.



Meritxell Batet, que va assistir aquest dilluns a la presa de possessió del seu equip al ministeri -en el qual ha designat el diputat extremeny Ignacio Sánchez Amor com a secretari d'Estat de Política Territorial-, va mostrar la seva confiança que la reunió sigui un important pas per avançar en l'entesa entre les dues parts.