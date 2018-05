L'executiu espanyol considera que que l'equip de govern anunciat aquest dissabte pel president de la Generalitat, Joaquim Torra, constitueix "una nova provocació" i adverteix que estudiarà la viabilitat del nou Govern.



El govern del PP assenyala en un comunicat que analitzarà la viabilitat del nomenament proposat per Torra a través del seu secretariat, l'únic òrgan competent per autoritzar la publicació del decret del nou Govern.

"En el dia d'ahir, el senyor Torra va voler escenificar una voluntat de diàleg que ha durat menys de 24 hores", afirma l'Executiu en el seu escrit. El president, segons Moncloa, ha desaprofitat una oportunitat per demostrar que desitja "recuperar la normalitat".



La decisió de Torra d'incloure en el seu govern els diputats empresonats Jordi Turull i Josep Rull, i els exiliats a Bèlgica Lluís Puig i Toni Comín, respon segons el govern espanyol a "una estratègia de confrontació amb l'Estat i amb la majoria de la societat catalana".

"Tant el Govern de la Nació, com les forces polítiques constitucionalistes, hem vingut exigint al Sr. Torra que posi fi a aquesta confrontació política que només genera desassossec social i un important perjudici al conjunt de la societat catalana", insisteix el gabinet de Mariano Rajoy, que conclou que la voluntat de diàleg de Torra "no és sincera".

Per a que els nomenaments siguin efectius, a més de la presa de possessió, el decret corresponent ha de publicar-se al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), encara sota control del Govern en aplicació de l'article 155 de la Constitució.



A més, segons l'article 17 de la Llei de la Presidència de la Generalitat, el Govern català només quedarà constituït quan hagin pres possessió del càrrec "tots els seus membres".

L'ex-cap de govern de la Generalitat Carles Puigdemont per la seva banda ha celebrat l'anunci d'"un Govern modern per a un país modern, al servei d'una societat moderna, oberta i europea".



I la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha reiterat la idea segons la qual "no es pot aixecar el 155", ha tornat a qualificar el president Torra de "supremacista" i ha afirmat que un pla anunciat al Parlament és il·legal.



Miquel Iceta, del PSC, ha considerat un "greu error" la decisió de Torra nomenar a "persones que no es podran dedicar plenament i de forma efectiva"; i el líder del PPC, Xavier García Albiol, ha afirmat que "la composició del nou Govern és un clar missatge de la voluntat de seguir instal·lats en la brega, el conflicte i la provocació".