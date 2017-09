Les sospites del govern de la Generalitat s'han confirmat. El govern espanyol li ha retirat totes les competències sobre el comandament dels Mossos d'Esquadra.



El fiscal José María Romero de Tejada s'ha reunit amb els comandaments a Catalunya de les forces de seguretat per a comunicar-los l'ordre segons la qual tots els cossos passen a estar coordinats sota un "comandament únic" del ministeri de l'Interior.



El fiscal ho havia demanat basant-se en la necessitat de "mantenir l'ordre i prevenir delictes" durant aquests dies en relació amb la celebració del referèndum convocat per la Generalitat de Catalunya.



El ministeri de l'Interior afirma, no obstant això, que aquesta mesura no suposa que es retiri cap tipus de competència als Mossos d'Esquadra i recorda que la llei orgànica de forces de seguretat de l'Estat de 1986 contempla en el seu article 38.2 la intervenció de Policia i Guàrdia en el manteniment de l'ordre públic en suport dels Mossos.



El comandament dels Mossos considera que aquesta mesura suposa una extralimitació de les funcions del ministeri de l'Interior ja que el referèndum no comporta cap risc d'ordre públic.



El Ministeri de l'Interior disposarà des d'aquest dimecres de tots els efectius mobilitzats pel Govern per al dispositiu sense precedents davant el referèndum de l'1-O, segons han informat fonts policials.