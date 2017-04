El Govern esquiva les paraules de Llach sobre sancionar funcionaris si no compleixen la Llei de Transitorietat

El Govern sancionarà els treballadors públics que no compleixin la Llei de transitorietat jurídica en el cas que el sí a la independència guanyi el referèndum, sempre que aquest s'acabi celebrant? La resposta a la pregunta és, ara mateix, una incògnita, ja que l'Executiu autonòmic ha preferit esquivar la polèmica, fonamentalment mediàtica, que han generat unes paraules del diputat de Junts pel Sí (JxSí) Lluís Llach. Tot ha esclatat quan El País ha revelat que Llach va assegurar en una xerrada organitzada per Òmnium Cultural a Sant Sadurní d'Anoia precisament això, que el govern sancionarà els funcionaris que no acatin aquesta normativa un cop estigui aprovada.



En la roda de premsa posterior al consell executiu d'aquest dimarts, la consellera de la Presidència i portaveu, Neus Munté, no ha volgut valorar les paraules de Llach i s'ha limitat a dir que el compromís del Govern és "protegir" els funcionaris. Sense entrar a parlar de sancions, la consellera sí que ha comentat que "en cada moment, segons el marc legal, les lleis ens continuen obligant a tots".

Més enllà de JxSí, la CUP ha estat l'única formació que ha tret ferro a tot plegat, ja que el diputat Benet Salellas ha considerat que és normal que es demani als funcionaris complir amb la llei en vigor, que si es guanya el referèndum hauria de ser la llei de transitorietat jurídica. "Si guanya el sí, no hi haurà discussió possible sobre la llei a aplicar", ha subratllat Salellas.

Queixes dels sindicats

També s'han pronunciat sobre la qüestió diversos sindicats. El més grans del país, CCOO i UGT, han exigit al president Puigdemont que garanteixi la seguretat jurídica dels treballadors públics i al govern que es desmarqui de les declaracions de Llach. CCOO ha recordat que l'executiu té l'obligació de "vetllar" per la seguretat jurídica dels seus treballadors i "garantir" que aquests no incorren en responsabilitats administratives en una possible situació de confrontació o confusió de legalitats. En qualsevol cas, CCOO ha recordat que no es coneix res de la Llei de transitorietat jurídica, pel secretisme amb què l'estan elaborant JxSí i la CUP.



La Federació de Treballadors dels Serveis Públics de la UGT de Catalunya ha reclamat al Govern que es reafirmi en el seu compromís de respectar i protegir la seguretat jurídica dels seus treballadors i ha considerat "inacceptable" que un diputat parli de "patir" per referir-se al règim disciplinari al que estan sotmesos els empleats públics.