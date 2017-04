El Govern en ple assumeix per escrit "organitzar, convocar i celebrar" el referèndum

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras, i la resta de membres del Govern han signat aquest divendres un manifest en el qual es comprometen "tots i cadascun" a "organitzar, convocar i celebrar" un referèndum sobre la independència de Catalunya. En un acte al Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat acompanyats per més d'un centenar d'alts càrrecs de l'administració catalana, Puigdemont ha proclamat que el Govern reafirma solemnement la seva voluntat de fer el referèndum "malgrat les amenaces" que pesen contra aquesta votació.



Després d'unes setmanes marcades pels recels entre els dos socis del Govern, el PDECat i ERC, Puigdemont ha afirmat que el compromís d'impulsar la consulta és de tots: "No la fem a dues o a quatre mans. Són moltes mans les que ho organitzaran , convocaran i celebraran". Així, amb aquest manifest, els dos socis busquen deixar enrere les turbulències viscudes i assumeixen de forma col·legiada l'organització del referèndum i els potencials perills que comporta, com eventuals inhabilitacions que podien truncar les carreres polítiques dels signants.



Junqueras també ha fet especial èmfasi en la unió de l'executiu català amb la tasca d'organitzar la consulta: "Tots ens hem de conjurar, tots ens conjurem en el sentit més generalista de la paraula. Jurem conjuntament que farem tot el que ens correspon".

La setmana passada van transcendir certes discrepàncies a l'hora d'organitzar la consulta entre diferents departaments del Govern, i aquest divendres Junqueras ha promès "coordinació de cada un dels agents" responsables que la votació es pugui dur a terme. Puigdemont ha insistit que hi ha una immensa majoria de catalans, independentistes o no, que consideren que el conflicte a Catalunya s'ha de resoldre amb un referèndum, i ha dit que és amb aquestes votacions com es resolen les coses en "les democràcies sanes".

Manifest amb 190 signatures



El Govern ha buscat escenificar unitat compareixent en ple al Pati dels Tarongers, en un acte que ha durat 20 minuts i al que també han acudit més d'un centenar d'alts càrrecs -entre secretaris i directors generals- que s'han col·locat en tarimes darrere dels consellers. El manifest l'han signat un per un president, el vicepresident, els 13 consellers i el secretari del Govern, Joan Vidal de Ciurana, i l'encarregada de llegir-lo ha estat la directora de la Institució de la Lletres Catalanes, Laura Borràs. Fonts de la Generalitat citades per Europa Press asseguren que els alts càrrecs també el signaran, per la qual cosa comptabilitzen que arribarà a les 190 firmes que inclouran els principals càrrecs de l'administració catalana.



Al manifest es repassen conflictes històrics com la Guerra de Successió, el Decret de Nova Planta i la dictadura franquista, i es carrega contra la "falta de respecte democràtic" de l'Estat amb Catalunya comparant l'execució del president Lluís Companys amb la inhabilitació d'Artur Mas. El manifest assegura que Catalunya es troba en una "cruïlla històrica" ​​en què xoquen dues voluntats: la voluntat institucional i social d'organitzar el referèndum, i la reiterada oposició tant de les Corts com del Govern central, que només aposta per la via judicial i no pel diàleg, lamenta.



El manifest acaba amb els mateixos tres verbs amb els quals ha insistit el president: "Convocar, organitzar i celebrar" un referèndum, i des de la Generalitat s'assegura que el text busca tenir una càrrega simbòlica i no jurídica, buscant evitar així que puguin haver eventuals impugnacions.

La CUP demana data i pregunta



La reacció de la CUP a l'acte l'ha verbalitzat la diputada Gabriela Serra, que l'ha definit com un "acte de reafirmació". "En aquests moments que hi ha hagut un cert moviment, confusió i contradicció han vist necessari i prudent davant de la ciutadania reafirmar-se en una cosa que suposadament ja estava clara i és que hi haurà referèndum sí o sí", ha dit en declaracions als mitjans. La formació anticapitalista ha insistit en la necessitat que es fixi ja la data i la pregunta del referèndum.