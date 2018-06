El Govern presenta Iglesias com el seu gran aliat a Madrid per afavorir el diàleg

A l'hora de buscar possibles aliats al Congrés pel que fa al conflicte català, el Govern de la Generalitat ha de mirar necessàriament en una direcció: cap a Podemos i el seu entorn. I el propi executiu català ha presentat aquest dilluns el partit morat com al seu principal interlocutor a Madrid per afavorir el diàleg amb el Govern espanyol, després de la trobada del líder de la formació, Pablo Iglesias, i el president Quim Torra. Un paper que Iglesias mateix s'ha atorgat amb gust, a la vegada que ressaltava la seva convicció que només des de l'assumpció de la "plurinacionalitat" es pot mantenir Catalunya dins de l'Estat.

Torra ha rebut Iglesias al Palau de la Generalitat durant prop d'una hora i mitja, en la primera trobada del president català amb un líder parlamentari del Congrés des que va accedir al càrrec, i a 15 dies de reunir-se amb el president del Govern central, el socialista Pedro Sánchez. I justament les futures converses entre els dos executius sobre la situació a Catalunya ha centrat la conversa. I, més concretament, el possible paper d'Iglesias com a mediador, per afavorir aquest diàleg.



El propi Iglesias s'ha ofert en part a jugar aquest paper, quan ha demanat que "el diàleg ha de ser el vehicle" i quan s'ha compromès a transmetre a Sánchez que "aquest ha de ser el nou escenari polític". "Cal acabar amb l'excepcionalitat, amb les presons i amb la judicialització de la política", ha expressat Iglesias, en compareixença posterior a la reunió amb Torra. Iglesias també ha anunciat la seva intenció de visitar els presos polítics catalans i "contribuir al clima de distensió".

Aquest paper de mediador d'Iglesias, de fet, l'ha remarcat encara més la portaveu del Govern, Elsa Artadi, en recordar la influència que és pot tenir en l'Executiu de Pedro Sànchez en el moment actual. "El rol que té Podemos ara mateix a la politica espanyola es important", ha subratllat Artadi, que ha raonat que el govern del PSOE "està en minoria", i que "la gran força" que li dona suport és el partit morat. "La majoria al Congrés els la dóna un partit que reconeix la situació, això és positiu", ha celebrat.



Sobre aquest "entendre la situació" a què es referia Artadi, Iglesias n'ha donat algunes pistes prèviament. Ha coincidit amb la posició del govern català -i dels partits sobiranistes- en valorar que "la monarquia ha jugat un paper molt maldestre, un paper de desunió" en el "conflicte català", i ha reafirmat el seu compromís amb un model d'estat "plurinacional", que ha considerat com a "consubstancial a Espanya".



"Qui no entén la plurinacionalitat no entén Espanya, ha arribat a adir Iglesias, que ha afegit que "només" des dels "valors republicans", que impliquen "federalitat o confederalitat", Catalunya i Espanya poden "compartir Estat"

[Hi haurà ampliació]