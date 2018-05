El Govern de Rajoy rebaixa el to i dóna per guanyat el 155

La intervenció de la Generalitat en aplicació del 155 ha "facilitat la recuperació de la legalitat i la normalitat democràtica". Així s'ha expressat aquest divendres el ministre portaveu i de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, 24 hores després de la presa de possessió de Quim Torra com a president de la Generalitat. Una compareixença en què l'Executiu ha rebaixat visiblement el to pel que fa a la situació a Catalunya respecte a d'altres ocasions. I en què, el missatge de fons és que el Govern central ha sortit victoriós del 155, per la qual cosa no contempla mesures addicionals, en contra del que exigeixen alguns sectors de la política i l'opinió pública espanyola –amb Cs al capdavant–.

"És el moment del diàleg, dins de la llei", ha afirmat Méndez de Vigo, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. El Ministre ha recalcat la precisió "dins de la llei", com ja va fer dimarts el president del Govern central, Mariano Rajoy, quan va respondre afirmativament a la proposta d'una trobada que li va fer Torra. Altres reunions anteriors de Rajoy amb presidents catalans des de l'inici de les reivindicacions sobiranistes han acabat sense cap acord, per la negativa de l'Executiu central a tractar aspectes que consideren clau els partits independentistes –com ara, i principalment, un referèndum acordat–. En aquest sentit, Méndez de Vigo ha assenyalat que "dialogar no és imposar per tots els mitjans una agenda política il·legal, cosa que ha fracassat", en al·lusió als efectes del 155, aplicat immediatament després de la declaració d'independència simbòlica del 27-O.

Si el Govern central considera que ha guanyat la partida del 155, en coherència, no contempla mesures addicionals de pressió al sobiranisme, un cop es formi govern a Catalunya i decaigui automàticament aquest mateix 155. I així ho ha deixat clar el ministre, preguntat insistentment per la qüestió.



Així, sobre la possibilitat de no permetre la restitució en el seu càrrec dels consellers destituïts pel Govern central i empresonats –Jordi Turull i Jordi Rull en són els principals candidats–, el ministre s'ha limitat a dir que és "de sentit comú" que un conseller "no pot exercir les seves funcions si és a la presó", i afirmant que nomenar consellers presos significaria "augmentar la tensió", cosa que ha "desaconsellat", però evitant en tot moment anunciar cap actuació al respecte.



Repreguntat per la mateixa qüestió, ha remarcat que l'Executiu central vol un Govern de la Generalitat "legal i viable". El ministe, no obstant, no s'ha privat de llançar una certa amenaça al futur Govern català, quan ha respost "sí" a la pregunta de sí l'Executiu central té un pla per a aquesta eventualitat. Però ha rebutjat precisar més, amb l'argument que "el Govern mai no es pronuncia sobre hipòtesis". "Confiem en la voluntat [de Torra] d'obrir una nova etapa, que és el que necessita la societat catalana", ha afegit el Ministre, posant tàcitament el nou Govern català en una dinàmica autonomista un cop conclogui el 155.

Méndez de Vigo també ha passat de puntetes sobre les diferents propostes d'aquesta setmana dels líder del PSOE, Pedro Sànchez, i de C's, Albert Rivera, que van en la línia d'aplicar més fermesa contra el sobiranisme, com les de modificar el delicte de rebel·lió, obligar per llei a acatar la Constitució en les preses de possessió o impedir presentar-se a les eleccions als "pròfugs", en al·lusió a Carles Puigdemont i la resta de polítics a l'estranger. Preguntat explícitament per aquestes possibles reformes legals, el ministre s'ha limitat a dir que els Govern central les estudiarà.