El govern central torna a ajornar el decret sobre clàusules sòl

MADRID. El Govern ha ajornat de nou l'aprovació del reial decret llei que ha elaborat i que crea un sistema extrajudicial de negociació, de manera que força el consumidor a acceptar davant del banc en comptes de portar als tribunals les seves reclamacions.



La decisió ha estat adoptada per la bronca suscitada aquest dijous al conèixer-se l'esborrany que fa servir l'Executiu i que ha originat protestes de juristes, organitzacions de consumidors i partits de l'oposició, segons reconeixen fonts governamentals.



El PSOE també havia transmès al govern que no compatria amb el seu suport al Congrés, a causa de les "irregularitats" que contenia l'esborrany, indiquen fonts d'aquesta formació política. També hi havia dubtes a Ciutadans sobre aquest document.

El document, elaborat per Economia, ha estat difós en exclusiva aquest dijous per Públic. L'esborrany força el consumidor a pactar amb el banc, donades les condicions que inclou. Per exemple, en cas de discrepància permet que l'entitat no pagui les costes processals si perd el plet, ni les despeses de notari, ni tampoc incloïa el pagament d'interessos meritats.



Per si fos poc, permet altres fórmules de compensació, en lloc del que diu la Llei en cas d'assentiment del banc: el pagament en metàl·lic amb els seus interessos.



Nombrosos juristes, com Verónica del Carpio o Ignacio Gomá han protestat a les xarxes socials i als blocs jurídics a causa de les condicions incloses a l'esborrany de decret. A aquestes publicacions s'han sumat missatges de protesta enviats per part de notaris, lletrats de l'administració de justícia i perjudicats, entre d'altres.



El PP busca el consens amb el PSOE, ja que el necessita per a la posterior tramitació del decret llei al Congrés dels Diputats, segons fonts socialistes.



També hi havia dubtes entre Ciutadans, partit que, igual que els socialistes, ha rebut en les últimes 24 hores nombroses trucades de juristes alertant del desequilibri que situava aquest decret al consumidor davant del banc, el que incompleix la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).

El crit al cel

Alhora, diverses organitzacions de consumidors, com l'OCU, havien posat el crit al cel en les últimes hores en conèixer el contingut de l'esborrany que feia servir Economia i que va ser revelat per Públic.



Fonts governamentals consultades per Europa Press es justifiquen dient que es pretén consultar amb el Banc Central Europeu (BCE) perquè afecta el sector financer. El Banc d'Espanya estima en 4.200 milions d'euros l'impacte per als bancs.



Aquest esborrany ha estat font de disputa entre els titulars d'Economia i Justícia, mentre el ministeri de Sanitat -del qual depenen els consumidors- no ha dit res al respecte després de la sentència del TJUE del desembre passat que considera que una clàusula sòl, si és abusiva, ho és des que es va signar i no des de 2013 com pretenia el Suprem.

El passat 23 de desembre, el Govern ja va decidir posposar l'aprovació d'un codi de bones pràctiques per facilitar la devolució del cobrat de més per les clàusules sòl davant el bloqueig del PSOE.



El Tribunal Suprem, per la seva banda, té previst celebrar un ple jurisdiccional a finals de mes per resoldre les diverses desenes de casos que havia deixat paralitzats a l'espera de la sentència del TJUE i per adaptar la seva doctrina a Espanya.