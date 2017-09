La Guardia Civil entra a diferents seus del Govern de la Generalitat i deté als càrrecs

La Guardia Civil ha entrat aquest dimecres a les seus d'Economia i Hisenda de la Generalitat i de Treball i altres departaments de la Generalitat.



Han iniciat escorcolls també als departaments de Treball, Exteriors, Governació, Afers Socials, Centre de Telecomunicacions de la Generalitat i a dependències de l'Administració Tributària.



Els agents han detingut el secretari d'Economia Pere Aragonès, el d'Hisenda, Lluís Salvadó i el de la Vicepresidència Josep Maria Jové.



Ha precintat despatxos d'alts càrrecs i han entrat també al Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya, a l'Institut Català de Finances i a l'empresa Indra.

Protestes al carrer

Les entitats sobiranistes i diferents col.lectius s'han donat immediatament cita davant la seu del departament d'Economia, a la Rambla de Catalunya, on s'ha produït una concentració de protesta.



Poc abans de les 10 del matí, el nombre de persones concentrades era molt superior al miler, que cridaven insistentment "Això sí és un cop d'Estat"., a més dels lemes en favor del dret de vot ('votarem') i de la independència, i del cant dels Segadors i de l'Estaca, informa

Entre els participants a la protesta es trobava el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, el de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez; el diputat de Junts pel Sí, Lluís Llach, el diputat d'ERC, Joan Tardà.



Els Mossos d'Esquadra han mantingut un dispositiu de vigilància davant la seu del Departament, on també es podien veure efectius de la Guardia Civil.



El Govern de la Generalitat ha estat convocat a una reunió d'urgència.



El Vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, ha declarat que "la situació s'ha tornat absolutament excepcional", "fora de qualsevol garantia democràtica", per la manca de respecte dels "drets civils" per part del govern de l'Estat i l'"absència de garanties".