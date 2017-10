Lleida s’ha llevat aquest matí amb ganes de votar. Ho demostraven els milers de ciutadans que han fet nit o bé han ocupat a la matinada algunes de les seus electorals previstos per aquest 1 d’octubre. A les nou del matí en punt ha començat la jornada electoral enmig d’una certa calma fins que han començat a arribar els primers efectius de la Guardia Civil i policia espanyola que des d’ahir ja s’havien deixat veure en llocs com l’antic govern militar o l’aeroport d’Alguaire.

Les primeres càrregues s’han donat a seus emblemàtiques de la ciutat com l’Escola Oficial d’Idiomes, l’escola del Treball i la delegació de Benestar Social a Lleida. A Alcarràs s’han produït càrregues a l’entorn de Lo Casino i almenys un home que intentava fer barricada ha resultat ferit. Agents de l’Institut Armat també han actuat a Artesa de Lleida.

Intervenció de la policia a LLeida per impedir el referèndum / M.M.

Més violenta ha estat la càrrega policial a l'Escola Oficial d'Idiomes, on els agents de la policia han trencat la tanca i han fet fora per la força la gent que estava al pati de l'edifici. Un cop fora, els ciutadans han intentat bloquejar la sortida de la policia i els agents han llançat trets intimidatoris a l'aire amb pilotes de goma.



Però d’entre tot aquest terrabastall també s’han pogut veure imatges de gent dipositant els seus vots a les urnes. És el cas dels que s’han atansat a votar al CIFO (Centre d’Innovació i Formació Ocupacional) de la capital de Ponent.

A les 11 del matí ja havien exercit el seu dret a vot unes 400 persones, mentre una llarga cua de ciutadans esperava el seu torn al pati d’aquesta seu. Ho feien mirant en tot moment els dispositius mòvils i en contacte permanent amb gent d’altres seus que ja havien estat intervingudes. Alguns dels presents es queixaven que mai havien vist una cosa similar i deien que ells només volien “votar amb normalitat”.Un altre dels centres que a mig matí encara no havia rebut la visita de la Policia ha estat l’Institut Guindàvols.

Allí una cua formada per unes 500 persones esperava el seu torn pacientment des de les 9 del matí. La votació s’ha endarrerit perquè els sistemes informàtics amb el cens electoral universal estaven col.lapsats i no es podien posar en marxa. Finalment i després d’alguna deliberació un dels voluntaris del centre ha explicat que “davant la violència i la rapidesa amb què actua la policia hem decidit no lliurar les llistes del cens manual i destruir-les”. Aquest era el pla B ideat pel govern de la Generalitat però en aquest centre no s’ha dut a terme. A petició de la gent, però, registren el seu vot amb el DNI en mà però sense verificar-ho al cens.

En d’altres poblacions de Ponent com Almenar, Soses o bé Aitona s’ha pogut votar amb normalitat i la gent ha aguantat amb paciència les cues que s’han anat formant al llarg del matí per poder votar amb normalitat. Les patrulles dels Mossos d’Esquadra que han acudit als centres de votació de l’1-O amb l’ordre judicial de tancar-los per impedir el referèndum convocat pel Govern s’han limitat a aixecar acta sobre les concentracions de persones des de primera hora i han marxat entre aplaudiments dels allà congregats.



Hi ha diversos ferits a la capital del Segrià a causa dels enfrontaments amb la policia i Guàrdia Civil a l'EOI i Cap Cappont, segons testimonis presencials. La gent vota ara amb normalitat als diferents col·legis de Lleida ja que s'han tornat a recuperar les urnes als dos centres que han patit més càrregues policials.